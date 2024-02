L'entreprise énergétique américaine Public Service Enterprise Group a dépassé de peu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre lundi, grâce à la réduction des dépenses d'exploitation.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 54 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 52 cents par action, selon les données de LSEG.

Les dépenses d'exploitation pour le trimestre ont chuté de 12 % à 1,9 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, grâce à la baisse des coûts de l'énergie.

D'autres entreprises de services publics, telles que Southern Co et WEC Energy, ont également dépassé les estimations de bénéfices, les entreprises de services publics continuant à réduire leurs dépenses d'exploitation dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

Les recettes d'exploitation de Public Service Enterprise Group ont chuté de 17 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars au cours du trimestre, principalement en raison d'une baisse dans sa plus grande unité commerciale, Public Service Electric and Gas (PSE&G).

PSE&G, l'unité impliquée dans la transmission et la distribution d'électricité et de gaz naturel aux clients du New Jersey, a enregistré une baisse de 8,7 % de ses recettes d'exploitation trimestrielles, à 1,8 milliard de dollars, par rapport à l'année précédente.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2024 dans une fourchette de 3,60 à 3,70 dollars par action, contre 3,48 dollars par action déclarés pour 2023. (Reportage de Kabir Dweit à Bengaluru ; Rédaction de Shweta Agarwal)