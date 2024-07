Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] (Paris:PUB) à BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 40 704 titres

- 14 498 569 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

- A l'achat, 491 581 titres, pour un montant de 46 788 018 € (3 493 transactions).

- A la vente, 460 323 titres, pour un montant de 43 798 926 € (3 840 transactions).

Il est rappelé que :

lors du précèdent bilan au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 14 614 titres

- 16 521 671 €

au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

- A l'achat, 1 144 588 titres, pour un montant de 83 510 981 € (7 515 transactions).

- A la vente, 1 197 225 titres, pour un montant de 87 666 235 € (9 327 transactions).

au 12 septembre 2022, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

- 95 500 titres

- 10 076 020 €

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.

