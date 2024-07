La valeur du jour à Paris - Publicis : ciel bleu après le relèvement de ses prévisions annuelles

Le 18 juillet 2024 à 11:24

Publicis s'adjuge la deuxième place de l'indice CAC 40, derrière Teleperformance, dans le sillage de résultats semestriels meilleurs qu'anticipé et du relèvement de ses prévisions de croissance pour 2024. Au titre du premier semestre, le résultat net part du groupe de communication ressort à 773 millions d'euros, comparé aux 623 millions d'euros de l'année précédente pour la même période. La marge opérationnelle a progressé de 6,1%, à 1,160 milliard d'euros, soit un taux de marge de 17,3%, stable sur un an.



Le marché anticipait respectivement 1,08 milliard d'euros et 16,3%. Il inclut environ 45 millions d'euros relatifs à l'investissement du groupe dans l'intelligence artificielle.



Par ailleurs, le free cash-flow ressort à 744 millions d'euros, en hausse de 2,6%.



Relèvement des prévisions de croissance 2024



Au deuxième trimestre, qualifié de "très solide" par Invest Securities, le revenu net du groupe publicitaire s'est établi à 3,46 milliards d'euros , soit une croissance organique de 5,6% supérieure aux attentes.



Le groupe vise désormais une croissance organique entre 5% et 6% pour l'année, contre une hausse de 4% à 5% attendue précédemment.

Publicis précise que le bas de la fourchette à 5% est le nouveau plancher dans le contexte macroéconomique actuel, " et que le haut de la fourchette à 6% " constitue un stretch, dans l'hypothèse d'une amélioration du contexte macroéconomique.



Malgré les "incertitudes macroéconomiques persistantes", le groupe affiche sa confiance dans sa capacité à accélérer au deuxième semestre, selon un communiqué.



"Nous pensons que le relèvement des prévisions sera accueillie positivement", note UBS, à l'achat sur la valeur. L'action Publicis progresse de 23% depuis le début d'année alors que le groupe a réservé de nombreuses bonnes surprises lors de ses publications de ses résultats ces dernières années.