Publicis Groupe S A : A suivre aujourd'hui

Le 18 juillet 2024 à 08:21 Partager

Le groupe de communication Publicis a rehaussé sa prévision de croissance interne pour 2024 après avoir fait mieux que prévu au deuxième trimestre. Il anticipe désormais une croissance organique du revenu net comprise entre 5% et 6% contre de 4% à 5% précédemment, " malgré la persistance des incertitudes macroéconomiques ". La croissance organique du revenu net atteint 5,4 % au premier à 6,69 milliards d'euros, dont 5,6% au deuxième trimestre. Une croissance " au-delà des attentes ", souligne le groupe.



Les autres objectifs annuels du groupe ont été confirmés. Publicis vise un taux de marge opérationnelle de 18% et un free cash flow entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros.



" Nous continuons à gagner des parts de marché, avec une croissance organique du revenu net qui accélère pour atteindre 5,6 % au deuxième trimestre, un niveau supérieur aux attentes, et 400 points de base au-dessus du secteur " a commenté le PDG, Arthur Sadoun.



Le résultat net part du groupe du premier semestre 2024 est un bénéfice de 773 millions d'euros, par rapport aux 623 millions d'euros de l'année précédente pour la même période.



La marge opérationnelle s'est établie à 1,160 milliard d'euros, en hausse de 6,1%, soit un taux de marge de 17,3 %, stable sur un an. Il inclut environ 45 millions d'euros relatifs à l'investissement du groupe dans l'intelligence artificielle.