Publicis : AlphaValue relève sa recommandation

AlphaValue a relevé sa recommandation sur Publicis, qu'il porte à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'ici, pariant sur un retour de la croissance organique cette année après la reprise de l'activité l'an dernier.



Dans une note de recherche diffusée vendredi soir, le bureau d'études indépendant rappelle que le groupe de publicité et de communication s'est montré 'confiant' concernant son exercice 2022.



'L'objectif de croissance organique est basé sur l'impact favorable des contrats remportés en 2021, sur la forte demande pour les services de transformation digitale et sur la vigueur du marché publicitaire dans son ensemble', souligne le cabinet parisien.



AlphaValue maintient néanmoins son objectif de cours inchangé à 71,5 euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.