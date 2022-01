Publicis : Berenberg maintient l'achat, rehausse son objectif

Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Publicis, tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 65 à 68 euros.



Dans une vaste étude consacrée au secteur européen des médias, l'intermédiaire note que le titre Publicis a surperformé d'environ 5% celui de WPP l'an dernier, mais que l'écart de valorisation entre les deux géants de la publicité reste malgré tout 'significatif'.



'Les deux titres demeurent bon marché, témoignant de la circonspection des investisseurs quant à la réalité du redressement en cours (...), même si nous estimons que la transformation opérée par Publicis devrait concrètement porter ses fruits', souligne-t-il.



'Cela laisse penser qu'il existe un potentiel de revalorisation à terme', ajoute Berenberg, qui fait de Publicis sa valeur préférée au sein des agences de communication.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.