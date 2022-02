Publicis : Credit Suisse remonte son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'neutre' sur Publicis et remonte son objectif de cours de 65 à 70 euros, au lendemain de bons résultats annuels dévoilés par le groupe français de communication, avec notamment une marge de 17,5%, supérieure au consensus.



Il note aussi que Publicis a indiqué viser une croissance de 4-5%, contre un consensus d'environ 3%, amenant le broker à rehausser ses prévisions pour 2022, de 3% sur les revenus, de 2% sur le profit opérationnel et de 5% sur le BPA ajusté, à 5,57 euros.



'Ceci est soutenu par un fort marché de la publicité et de la transformation d'entreprise, mais aussi par des facteurs spécifiques à Publicis comme Epsilon et Sapient, ainsi qu'à une performance de premier ordre en termes de gains de nouvelles affaires', explique-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

