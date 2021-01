Publicis : Crédit Suisse reste 'neutre' et relève sa cible

Crédit Suisse estime que la croissance organique de Publicis devrait reculer de 6,5% pour l'exercice 2020.

Après une chute de 5,6% au 3e trimestre, l'activité au 4e trimestre devrait donc reculer 5% au dernier trimestre, prévoit le broker.



Crédit Suisse souligne l'impact des effets de change sur les revenus de Publicis : -1% pour 2020 et -4% en 2021, selon son estimation. En revanche, ces effets devraient être nuls en 2022, prévoit l'analyste, estimant qu'il s'agira d'une 'année de reprise'.



Le broker revoit ainsi ses estimations de résultat opérationnel pour 2020 (-3%), 2021 (-5%) et 2022 (+1%).



Crédit Suisse relève son objectif de cours sur le titre à 44 euros (contre 35,8 euros auparavant). 'Compte tenu de la hausse limitée de notre objectif de cours, nous maintenons une note neutre' sur le titre, conclut le broker.





