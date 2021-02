Publicis : Oddo dégrade sa recommandation

Oddo BHF dégrade sa recommandation sur Publicis de 'surperformance' à 'neutre' au vu d'un potentiel de hausse qui lui semble dorénavant plus limité, par rapport à un objectif de cours de 51 euros, inchangé après les résultats annuels.



'Il nous semble trop tôt pour appliquer des hypothèses de croissance plus forte (plus de 2% à moyen terme) qui justifierait un relèvement de notre objectif de cours (supérieur à 60 euros)', explique l'analyste.



Oddo BHF reste positif sur les agences mais modifie sa hiérarchie sectorielle au regard d'un potentiel qui lui semble dorénavant plus important sur WPP (recommandation relevée à 'surperformance' avec un nouvel objectif de cours de 1000 pence) que sur Publicis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

