Emmanuel d'Orsay intègre la direction de Oddo BHF Banque Privée à Paris

Oddo BHF annonce le recrutement d’Emmanuel d’Orsay en tant que Responsable du développement des activités de banque privée en France afin de contribuer à l’accélération de la dynamique de gestion de patrimoine et de fortune du groupe. A ce titre, Emmanuel d’Orsay, qui a exercé pendant près de 25 ans dans les métiers de banque privée en France, intègre la direction de Oddo BHF Banque Privée à Paris et celle de La Banque Privée Saint-Germain, dont le groupe financier européen a récemment fait l’acquisition.



Diplômé de Neoma Business School et du CESB Expert en Gestion de Patrimoine, il a travaillé 3 ans chez Publicis Consultant avant de rejoindre en 1999 la banque Neuflize-OBC. Durant les treize années passées au sein de cet acteur important de la banque privée en France, il a occupé plusieurs postes, notamment celui de Directeur de la banque privée entre 2009 et 2012. Il rejoint alors la banque UBS France pour y prendre la responsabilité de Directeur de la Gestion Privée et de membre du Directoire.