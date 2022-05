Le fonds activiste Parvus AM détient plus de 5% du capital de Publicis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds britannique Parvus Asset Management a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Publicis et détenait, le 25 mai, 5,35% du capital et 5,06% des droits de vote du groupe publicitaire, selon une déclaration transmise à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché. Parvus AM était monté il y a dix ans au capital d'un autre groupe publicitaire français, Havas. Plus récemment, il a investi dans le laboratoire Ipsen, avant de réduire sa participation sous les 5% du capital. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

May 30, 2022 12:30 ET (16:30 GMT)