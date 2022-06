Le salon VivaTech a accueilli plus de 91.000 visiteurs

PARIS (awp/afp) - VivaTech, le salon parisien des start-up et de la tech, a accueilli plus de 91.000 participants pour sa sixième édition, qui reste à un niveau de fréquentation inférieur à 2019, ont indiqué ses organisateurs dimanche.

Après deux ans de pandémie, l'événement, cofondé par Publicis et le groupe Les Echos-Le Parisien, est revenu à son format initial, du 15 au 18 juin.

En 2020, il avait été annulé en raison du Covid-19 puis était revenu en 2021, mais avec une jauge maximale fixée à 5.000 personnes.

Parmi les têtes d'affiche présentes cette année, VivaTech a accueilli Changpeng Zhao, le patron de Binance, la plus grande plateforme mondiale d'échanges de cryptomonnaies, ou l'ancien champion d'échecs, le Russe Garry Kasparov.

En visite sur place vendredi, le président Emmanuel Macron a souhaité atteindre "au moins 100 licornes" françaises "à l'horizon 2030".

Il y a actuellement 27 jeunes pousses du numérique valorisées plus d'un milliard de dollars en France, dont Back Market et Doctolib.

Pour cette 6e édition, outre les 91.000 visiteurs présents, l'audience en ligne a atteint 300.000 visites, celle de la chaîne VivaTech News plus de 4,3 millions, détaillent les organisateurs dans un communiqué.

Au total, "ce sont 400 millions de personnes touchées et plus de 3 milliards de vues sur les réseaux sociaux", estiment-ils, mettant en avant la "dimension internationale renforcée" du salon, au cours duquel 30 pays étaient présents et 146 nationalités touchées.

Plus de 2.000 exposants ont fait le déplacement, parmi lesquels 1.800 start-up, dont 45% internationales, et 700 fonds d'investissements.

En 2019, Vivatech avait accueilli 124.000 visiteurs, 13.000 start-up et 3.300 investisseurs.

La 7e édition est prévue du 14 au 17 juin 2023.

