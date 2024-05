Nannette LaFond-Dufour rejoint Publicis Groupe en tant que

Chief Impact Officer

Paris, le 14 mai 2024 - Paris – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce la nomination de Nannette LaFond-Dufour en tant que Chief Impact Officer.

Dans ce rôle global nouvellement créé, Nannette LaFond-Dufour aura la responsabilité de tous les engagements ESG du Groupe : des objectifs climatiques ambitieux de Publicis approuvés par le SBTi, à son plan d’actions concret en termes de diversité, d’égalité et d’inclusion, en passant par ses initiatives emblématiques telles que Working with Cancer et le Women’s Forum for the Economy & Society.

Dernièrement, Nannette LaFond-Dufour a occupé les postes de Chief Client Officer et Chief Sustainability Officer chez McCann Worldgroup.

Nannette Lafond-Dufour dirigera une équipe dédiée qui aura pour mission d’établir des passerelles avec les experts ESG du Groupe dans le monde entier. Ensemble, ils définiront et déploieront une stratégie cohérente en termes d’impact, avec des indicateurs de performance clairs et quantifiables, pour améliorer et étendre les initiatives de Publicis déjà en place et en intégrer de nouvelles, au service de ses équipes et de ses clients.

La nomination de Nannette démontre une fois de plus l’engagement du groupe Publicis à être un acteur du changement sociétal et environnemental. Constamment classé premier de son industrie par les principales agences de notation ESG, en 2024 Publicis est la seule entreprise du secteur à figurer dans le Yearbook de S&P, qui évalue les efforts de développement durable des entreprises mondiales. À travers son initiative Working with Cancer, le Groupe a également été rejoint ces 18 derniers mois par plus de 1500 des plus emblématiques entreprises du monde entier pour lutter contre la stigmatisation du cancer sur le lieu de travail.

Nannette rejoint le Management Committee et reportera directement à Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe. Elle travaillera main dans la main avec Agathe Bousquet, Présidente de Publicis France et garante des engagements ESG au sein du Directoire+.

“Avec le Directoire+ nous sommes ravis d’accueillir Nannette dans le Groupe » déclare Arthur Sadoun. « Grâce à notre transformation, nous avons surperformé l’industrie sur tous les indicateurs clés commerciaux et financiers au cours des quatre dernières années. Mais nous savons que pour que notre croissance soit vraiment durable, à tous les niveaux, elle doit aussi être responsable. C’est pourquoi nous avons aussi travaillé à montrer la voie avec nos initiatives ESG, les meilleures de leur catégorie. Avec Nannette à nos côtés et son expertise éprouvée dans la mise en oeuvre de changements concrets au cœur de certaines des plus grandes entreprises mondiales, nous sommes convaincus que nous pouvons aller plus loin et plus vite dans notre programme ESG, pour le bien de nos collaborateurs, de nos clients, et de notre planète. »

« Je suis très admirative de la transformation menée par Publicis, démontrant à la fois sa capacité à anticiper l’avenir mais aussi à s’y préparer en prenant des engagements sociaux et environnementaux. A l’heure où l’évolution est plus que jamais nécessaire, je me réjouis de rejoindre une équipe visionnaire, courageuse et agile. » a ajouté Nannette LaFond-Dufour.

Nannette LaFond-Dufour/Publicis Groupe

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter |Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Viva la Difference!

Contact Publicis Groupe

Amy Hadfield



Directrice de la Communication



+ 33 (0)1 44 43 70 75





amy.hadfield@publicisgroupe.com