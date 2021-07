PUBLICIS: Credit Suisse revalorise à la marge

Credit Suisse a légèrement relevé son objectif de cours sur le titre Publicis, le portant à 64 euros, contre 63 euros auparavant. La recommandation Neutre reste inchangée. la banque helvète a également révisé à la hausse les perspectives de croissance organique pour le publicitaire: de +5,9% à +6,6% pour l'exercice 2021, et de +11,5% à 13,5% pour le second trimestre, "ce qui signifie une reprise complète après la chute de 13 % enregistrée au deuxième trimestre 2020".



Par conséquent, sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année est relevée de 1% et le bénéfice par action de 2%.