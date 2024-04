ET MODALITÉS DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Document d’Enregistrement Universel de Publicis Groupe S.A. (Paris:PUB) [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] pour l’année 2023 a été déposé à l’Autorité des Marchés Financiers le 24 avril 2024. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société www.publicisgroupe.com, ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Ce Document d’Enregistrement Universel inclut notamment le rapport financier annuel 2023, le rapport de gestion du Directoire, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, la déclaration de performance extra-financière ainsi que les rapports des commissaires aux comptes.

La version anglaise du Document d’Enregistrement Universel 2023 sera publiée prochainement.

L’avis préalable de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. L’avis de convocation à l’Assemblée Générale sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et au Journal d’Annonces Légales du 8 mai 2024.

Les renseignements et documents prévus par l’article R. 225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

- Tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée Générale, demander à la Société de lui envoyer ces renseignements et ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

- Tout actionnaire peut consulter ces documents au siège de la Société, situé au 133 avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris, pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Conformément à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, les documents d’information préparatoires à l’Assemblée Générale seront disponibles sur le site Internet de la Société à l’adresse www.publicisgroupe.com (rubrique : Investisseurs/ Actionnaires/ Assemblée Générale).

