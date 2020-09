PUBLICIS GROUPE : Oddo BHF passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF relève sa recommandation de Neutre à Achat et rehausse son objectif de cours de 34 à 38 euros sur Publicis Groupe. Le bureau d'études estime la valorisation du titre est toujours aussi faible, alors que les risques structurels se dissipent progressivement, sous l'effet d'une relation annonceurs/agences plus équilibrée dans le contexte de la crise actuelle. L'analyste anticipe désormais une décroissance organique de 7% au troisième trimestre et -4% au trimestre suivant. Tablant ainsi sur un recul organique de 6,7% pour l'exercice 2020, contre -7,7% dans sa précédente estimation.