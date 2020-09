PUBLICIS GROUPE S.A. : AJUSTEMENT DE LA PARITÉ D'EXERCICE DES BSA

Regulatory News:

Publicis Groupe S.A. (Paris:PUB) [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] informe les titulaires de bons de souscription d’actions (« BSA ») (code ISIN : FR0000312928) que la Parité d’Exercice est portée de 1,068 action à 1,081 action par BSA (déterminée avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche), à compter du 7 septembre 2020, date du détachement du dividende 2019.

Cet ajustement, conforme aux stipulations prévues au paragraphe 7.5.8.3.e) de la note d'opération (visa AMF no 02-564 du 16 mai 2002, la « Note d’Opération »), résulte du prélèvement d’une partie du dividende 2019 sur les réserves et les primes de la Société.

