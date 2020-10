PUBLICIS : Goldman Sachs est toujours à l'Achat

Données financières EUR USD CA 2020 9 789 M 11 461 M - Résultat net 2020 682 M 798 M - Dette nette 2020 2 427 M 2 842 M - PER 2020 11,9x Rendement 2020 5,31% Capitalisation 7 554 M - - VE / CA 2020 1,02x VE / CA 2021 0,96x Nbr Employés 80 787 Flottant 86,3% Graphique PUBLICIS GROUPE SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PUBLICIS GROUPE SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 38,09 € Dernier Cours de Cloture 30,78 € Ecart / Objectif Haut 94,9% Ecart / Objectif Moyen 23,7% Ecart / Objectif Bas -35,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Arthur Sadoun Chairman-Management Board & CEO Agathe Bousquet Co-President Marco Venturelli Co-President Maurice Lévy Chairman-Supervisory Board Stephen David King Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PUBLICIS GROUPE SA -23.74% 8 871 AUTOHOME INC. 26.02% 11 841 OMNICOM GROUP., INC. -34.36% 11 427 WPP PLC -38.70% 10 317 WEIBO CORPORATION -16.31% 8 784 CYBERAGENT, INC. 75.62% 8 243