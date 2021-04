PUBLICIS, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du jeudi 15 avril 2021

PUBLICIS (+3,34% à 54,38 euros)



Publicis a réalisé la meilleure performance du CAC 40, dans le sillage d'une publication trimestrielle bien meilleure qu'espéré. Le groupe de média et de publicité a en effet révélé un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 2,392 milliards d'euros, en croissance organique de 2,8%, alors que le consensus moyen anticipait un repli de 2,4%. Pour leur part, les analystes de Credit Suisse et d'UBS avaient misé sur une baisse de 0,8% et 2,8%.