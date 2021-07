PUBLICIS : plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 22 juillet 2021

PUBLICIS (+ 3,15% à 55,74 euros)

Publicis signe la plus forte progression du CAC 40. Le titre du géant français de la communication et de la publicité a atteint en matinée 56,5 euros, soit son plus haut niveau depuis fin juillet 2017. Le choc lié à la pandémie est oublié. Pour preuve, grâce notamment au dynamisme du marché américain, Publicis a relevé ses prévisions annuelles dans le sillage de résultats semestriels encore meilleurs que prévu.