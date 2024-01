Publicis : 300 millions d'euros d'investissements dans l'IA et croissance meilleure que prévu

Le 25 janvier 2024 à 08:51 Partager

Publicis Groupe présente sa stratégie pour devenir le premier "Système Intelligent" du secteur grâce à l'intelligence artificielle. Le groupe de communication investira trois cents millions d'euros au cours des trois prochaines années dans ce but. Pour la seule année 2024, le groupe prévoit un investissement de cent millions d'euros, dont 50% dédiés à la formation et au recrutement des équipes, et 50% à la technologie, via l’achat de licences, de logiciels informatiques et d'infrastructures Cloud.



Cet investissement de 100 millions d'euros sera financé par des économies réalisées en interne. "Cet investissement n'aura donc pas d'impact sur la marge opérationnelle du groupe en 2024, et sera légèrement contributif à celle de 2025", a précisé Publicis.



Publicis explique placer l'IA au cœur de son organisation en plateforme afin de regrouper l'ensemble de ses données propres sous une seule entité : CoreAI. Le groupe prévoit de déployer ses capacités progressivement au cours du premier semestre 2024.



Publicis a également dévoilé ses revenus nets préliminaires du quatrième trimestre et de 2023. La croissance organique 2023 s'est élevée à 6,3%, soit au-dessus de la fourchette cible d'une progression de 5,5% à 6% qui avait été revue à la hausse en octobre dernier. Le quatrième trimestre est ainsi sorti au-dessus des attentes avec une croissance organique de de 5,7%.



L'ensemble des résultats audités 2023 sera publié le 8 février 2024 avant l'ouverture de la Bourse.