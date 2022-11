Berenberg confirme son opinion positive sur la valeur Publicis et relève son objectif de cours, de 61 à 70 euros. "Publicis mais aussi WPP, Interpublic Group (IPG) et Omnicom , avec un troisième trimestre plus solide en poche, ont relevé leurs prévisions de croissance pour l'exercice 2022. Ainsi, Publicis envisage désormais une croissance organique de 8,5 %, contre 6-7 %", souligne le broker.