Publicis Groupe : A suivre aujourd'hui

Publicis a annoncé la nomination de Michel-Alain Proch au Directoire du Groupe en remplacement de Jean-Michel Etienne dont le mandat prend fin, comme prévu, le 31 décembre 2020. Michel-Alain Proch rejoindra le Groupe à la mi-janvier et reprendra les fonctions opérationnelles de Directeur financier dans l'ensemble du périmètre de Jean-Michel Etienne après l'arrêté et la présentation des comptes de l'exercice 2020, à la mi-février. Jean-Michel Etienne restera dans le Groupe jusqu'à l'été, en qualité de Conseiller spécial du Président du Directoire et supervisera des services centraux.



Michel-Alain Proch a été nommé Directeur financier d'Ingenico en février 2019 jusqu'à l'acquisition de la société par Worldline en novembre 2020 et a conseillé depuis son Président-Directeur Général pour l'intégration des deux sociétés. Il a précédement occupé le poste de Vice-président exécutif senior et Directeur de la stratégie digitale du groupe Atos en 2018 après avoir dirigé les opérations du Groupe en Amérique du Nord de 2015 à 2017.



De plus, Patricia Velay-Borrini a été désignée à l'unanimité par les représentants du personnel au Comité de Groupe le 16 octobre 2020, en qualité de second membre représentant des salariés de Publicis Groupe au Conseil de surveillance. Elle rejoindra le Comité de Nomination. Elle y rejoint Pierre Pénicaud également membre représentant des salariés, désigné en 2017 par le Comité de Groupe.