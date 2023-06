Publicis Groupe : A suivre aujourd'hui

Publicis Groupe a annoncé l’acquisition de Corra, un spécialiste du e-commerce. Corra sera intégré dans Publicis Sapient, le pôle de Publicis Groupe spécialiste de la transformation digitale des entreprises, et renforcera l’expertise existante de Publicis Sapient dans les solutions de commerce, notamment Adobe Commerce et les solutions MACH Alliance de commerce modulaire, tout en étendant l’offre de Publicis Sapient sur le commerce digital et omnicanal. Les détails de l’opération n’ont pas été rendus publics.



" Fondé en 2002 et basé à New York, avec des centres aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Corra capitalise sur son offre pour proposer des vitrines numériques parmi les plus rapides et flexibles pour les marques des secteurs de la distribution, alimentation et boissons, technologie, électronique, santé et bien-être, et B2B ", explique le groupe de communication.



Les équipes de Corra et sa direction composée de Ron Bongo (CEO), Michael Harvey (CTO) et Rachel Weir (Président) rejoindront la division Commerce de Publicis Sapient.



" Avec l'acquisition de Corra, le Groupe poursuit ses investissements stratégiques pour renforcer son leadership dans l'environnement dynamique du commerce ", indique Arthur Sadoun, Président du directoire de Publicis Groupe.