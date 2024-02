Publicis Groupe : A suivre aujourd'hui

Le 02 février 2024 à 08:08 Partager

Publicis a annoncé avoir conclu un accord financier d'un montant de 350 millions de dollars avec les procureurs généraux des 50 États américains afin de clore les poursuites contre son ex-filiale Rosetta, mise en cause pour son rôle dans la promotion de médicaments à base d'opiacés qui a fait des centaines de milliers de morts depuis 1999, a annoncé la procureure de l'Etat de New York. C'est la première agence de publicité à conclure un accord avec la justice pour son rôle dans la crise des opiacés, a précisé le bureau de Letitia James, dans un communiqué.



La Californie doit recevoir le montant le plus important (34 millions de dollars), devant la Floride (24,10 millions) et le Texas (21,59 millions). L'Etat de New York doit obtenir près de 19 millions.