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    PUB   FR0000130577

PUBLICIS GROUPE SA

(PUB)
  Rapport
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Publicis Groupe : Document AMF CP. 2022DD872172

17/11/2022 | 20:39
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2022DD872172

16 novembre 2022

FR0000130577 - DD154152

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ALEXANDRA VONPLATO, CEO of Publicis Health

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : PUBLICIS GROUPE SA

LEI : 2138004KW8BV57III342

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 15 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 62.8405 Euro

VOLUME : 1 641.0000

PRIX UNITAIRE : 62.8600 Euro

VOLUME : 600.0000

PRIX UNITAIRE : 62.7761 Euro

VOLUME : 4 140.0000

PRIX UNITAIRE : 62.9122 Euro

VOLUME : 1 147.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 62.8176 Euro

VOLUME : 7 528.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Publicis Groupe SA published this content on 17 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 November 2022 19:38:04 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 12 384 M 12 786 M -
Résultat net 2022 1 320 M 1 363 M -
Tréso. nette 2022 321 M 332 M -
PER 2022 12,0x
Rendement 2022 4,65%
Capitalisation 15 493 M 15 995 M -
VE / CA 2022 1,23x
VE / CA 2023 1,12x
Nbr Employés 95 801
Flottant 84,5%
Graphique PUBLICIS GROUPE SA
Durée : Période :
Publicis Groupe SA : Graphique analyse technique Publicis Groupe SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique PUBLICIS GROUPE SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Dernier Cours de Clôture 61,52 €
Objectif de cours Moyen 68,10 €
Ecart / Objectif Moyen 10,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Arthur Sadoun Chairman-Management Board & CEO
Agatha Bousquet Co-President
Marco Venturelli Co-President
Michel-Alain Proch Chief Financial Officer
Maurice Lévy Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
PUBLICIS GROUPE SA3.92%16 116
OMNICOM GROUP., INC.3.97%15 534
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.-12.10%12 643
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.-28.08%12 007
WPP PLC-23.79%10 855
360 SECURITY TECHNOLOGY INC.-43.24%7 133