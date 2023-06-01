Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Publicis Groupe SA
  6. Actualités
  7. Synthèse
    PUB   FR0000130577

PUBLICIS GROUPE SA

(PUB)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:36:24 01/06/2023
69.96 EUR   +0.92%
18:16Publicis Groupe : Document AMF CP. 2023DD912703
PU
18:16Publicis Groupe : Document AMF CP. 2023DD912692
PU
24/05CAC40 : sous les 7300, l'épisode de correction se confirme
CF
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Publicis Groupe : Document AMF CP. 2023DD912692

01/06/2023 | 18:16
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD912692

31 mai 2023

FR0000130577 - DD166919

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

NIGEL VAZ, CEO of Publicis Sapient

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : PUBLICIS GROUPE SA

LEI : 2138004KW8BV57III342

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 2 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 2 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Publicis Groupe SA published this content on 01 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 June 2023 16:15:08 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur PUBLICIS GROUPE SA
18:16Publicis Groupe : Document AMF CP. 2023DD912703
PU
18:16Publicis Groupe : Document AMF CP. 2023DD912692
PU
24/05CAC40 : sous les 7300, l'épisode de correction se confirme
CF
24/05CAC40 : le repli avoisine -1,8%, Wall-Street recule de -0,9%
CF
24/05CAC40 : repli de -2%, -300Pts en 3 séances, le luxe souffre
CF
24/05CAC40 : nouveau repli après la clôture en berne de Wall Street
CF
24/05CAC40 : attendu en retrait à la suite de Wall Street
CF
23/05Publicis Groupe : Document AMF CP. 223C0758
PU
23/05Publicis : acquisition de Publicis Sapient AI Labs
CF
23/05Publicis Groupe : Document AMF CP. 2023DD911153
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur PUBLICIS GROUPE SA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 12 947 M 13 799 M -
Résultat net 2023 1 421 M 1 515 M -
Tréso. nette 2023 1 077 M 1 147 M -
PER 2023 12,6x
Rendement 2023 4,42%
Capitalisation 17 282 M 18 419 M -
VE / CA 2023 1,25x
VE / CA 2024 1,17x
Nbr Employés 97 189
Flottant 87,1%
Graphique PUBLICIS GROUPE SA
Durée : Période :
Publicis Groupe SA : Graphique analyse technique Publicis Groupe SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique PUBLICIS GROUPE SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 19
Dernier Cours de Clôture 69,32 €
Objectif de cours Moyen 83,03 €
Ecart / Objectif Moyen 19,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Arthur Sadoun Chairman-Management Board & CEO
Agatha Bousquet Co-President
Michel-Alain Proch Chief Financial Officer
Maurice Lévy Chairman-Supervisory Board
Stephen David King Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
PUBLICIS GROUPE SA16.66%18 419
OMNICOM GROUP., INC.8.12%17 595
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.14.92%14 357
360 SECURITY TECHNOLOGY INC.113.30%13 732
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.-3.89%13 039
WPP PLC4.10%11 303
Sécurisez et Augmentez la Performance de vos Investissements grâce à notre Équipe d'Experts à vos Cotés.
Sécuriser mes Investissements
fermer