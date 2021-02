Publicis Groupe : La valeur du jour à Paris PUBLICIS surprend son monde avec ses résultats annuels et prend la tête du CAC 40

Publicis grimpe de 6,24% à 46,48 euros, dominant très largement le CAC 40. Le groupe de communication surfe sur des résultats annuels moins dégradés qu'attendu malgré la crise sanitaire. Les analystes ont notamment apprécié le niveau de marge opérationnelle, qui s'établit à 1,558 milliard d'euros (-8,3%) pour un taux de 16%, alors que le consensus tablait sur 1,413 milliard et 14,6% respectivement. La perspective que le taux de marge passe à 16,5% en 2021 est également jugée très encourageante.



En 2020, le revenu net annuel de Publicis a reculé de 0,9% (-6,3% en organique) à 9,712 milliards d'euros. Le groupe a profité d'un périmètre favorable. Les acquisitions ont en effet contribué à hauteur de 729 millions d'euros, essentiellement en raison de l'acquisition d'Epsilon.



L'Amérique du Nord (61,7% de l'activité) a particulièrement bien résisté par rapport aux autres régions, puisqu'elle est la seule à afficher une croissance positive : 8,7% en données publiées (-2,4% en organique). L'Europe (23,5% de l'activité) a quant à elle moins bien résisté sous l'effet des confinements et couvre-feux successifs et affiche un repli de 13,4% en données publiées et de 12,7% en organique. Cela inclut une décroissance organique de 19,7% en France et de 12,4% au Royaume-Uni.



La tendance au quatrième trimestre a néanmoins été meilleure que prévu, le revenu net affichant un repli organique de 3,9%, alors que le consensus des analystes visait plutôt du -6,4%.



"Rappelons que l'effet de base était favorable au quatrième trimestre puisque Publicis avait décru de 4,9% au quatrième trimestre 2019", écrit Oddo BHF, qui attendait pour sa part une décroissance de 4,6%.



L'Ebitda est ressorti à 2,158 milliards d'euros, en baisse de 3,9% pour un taux de marge de 22,2% (-70 points de base). Le résultat net part du groupe a reculé de 31,5% à 576 millions d'euros.



Du côté du bilan, Publicis enregistre une dette nette de 833 millions d'euros, en réduction de 69,3%, et son free cash flow avant BFR reste "très important", selon Oddo BHF, à 1,19 milliard d'euros (-5%).



"Compte tenu de ces résultats solides, nous proposerons un dividende de deux euros à la prochaine assemblée générale en mai, soit légèrement inférieur à son niveau pré-pandémie, pour un taux de distribution de 46,8%", a annoncé Arthur Sadoun, le président du directoire.



Le groupe n'a pas fourni d'objectifs chiffrés concernant sa croissance organique en 2021 compte tenu du contexte. Il anticipe toutefois "un premier trimestre négatif" et une "amélioration de son taux de marge opérationnelle jusqu'à 50 points de base", avant de renouer avec la croissance au deuxième trimestre grâce à une base favorable. Le free cash flow avant variation du besoin en fonds de roulement devrait, lui, rester stable.



Oddo BHF a été agréablement surpris par cette publication. Il a ainsi réitéré son opinion de Surperformance et son objectif de cours de 50 euros.



Le bureau d'études a notamment trouvé "très encourageant" la perspective de marge, attendue à 16,5%, "soit environ 90 points de base au-dessus du consensus".



L'analyste ajoute que le groupe devrait profiter à l'avenir d'une "croissance dorénavant structurellement positive pour le marché des agences ; d'une offre plus compétitive qu'elle ne l'était par le passé, notamment grâce à Epsilon ; et enfin, d'un potentiel d'économie de coûts important sur ses charges immobilières (environ 100 millions d'euros à terme)".