Dans le cadre de l'évolution de la gouvernance de la Société, proposée par le Conseil de Surveillance, le Comité de Nomination de Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] s'est réuni, ce jour, sous la présidence de Madame Elisabeth Badinter, afin de recommander les nominations suivantes :

André Kudelski en tant qu'Administrateur Référent. A ce titre, il aura pour principales missions de s’assurer du bon fonctionnement des organes de gouvernance de la Société aux côtés du Président du Conseil d'Administration, de présider des Executive Sessions , de veiller aux situations de conflits d'intérêts et de superviser le processus d’évaluation du Conseil d'Administration. Il sera également un point de contact pour les actionnaires.

Élisabeth Badinter en tant que Vice-présidente du Conseil d'Administration.

Maurice Lévy en tant que Président d’honneur de Publicis Groupe.

Le Comité de Nomination a également formulé sa recommandation concernant la composition des quatre comités du Conseil d'Administration.

Au Comité d'Audit et des risques financiers, chargé de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et extra-financière, l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques et de superviser le contrôle externe :

Président : Jean Charest

Membres : Tom Glocer, André Kudelski, Suzan LeVine, Tidjane Thiam

Expert : Jean-Michel Etienne





Au Comité de Nomination, qui traite de l’ensemble des questions relatives à la composition du Conseil d’Administration et de la Direction générale :

Présidente : Élisabeth Badinter

Membres : Jean Charest, Marie-Josée Kravis, André Kudelski, Suzan LeVine, Arthur Sadoun





Au Comité de Rémunération qui traite de tous les éléments de rémunération des mandataires sociaux et des principaux dirigeants du Groupe :

Présidente : Antonella Mei-Pochtler

Membres : Tom Glocer, André Kudelski, Patricia Borrini

Expert : Michel Cicurel





Au Comité Stratégique, Environnemental et Social, chargé d'examiner tous les aspects de la stratégie du Groupe, y compris ses engagements environnementaux et sociaux :

Présidente : Marie-Josée Kravis

Membres : Simon Badinter, Tom Glocer, Antonella Mei-Pochtler, Tidjane Thiam, Sophie Dulac

Ces recommandations seront examinées par le Conseil d'Administration qui se réunira à la suite de l'Assemblée générale du 29 mai si le changement de mode de gouvernance de la Société est adopté.

Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance déclare : « Ces propositions visent à renforcer les équilibres du prochain Conseil d’Administration, si l’assemblé générale vote en faveur du changement des statuts de gouvernance, notamment avec la nomination d’un administrateur référent. Après mûre réflexion, le Comité de Nomination a désigné André Kudelski dont la personnalité et l’expérience seront à même de lui permettre d’exercer efficacement ce rôle. Le Conseil de Surveillance avait mené un travail très approfondi avant d’approuver à l’unanimité mes propositions d’adopter les statuts de gouvernance à Conseil d’Administration unique et de nommer à la tête de l’entreprise Arthur Sadoun en qualité de Président Directeur Général. C’est conscients de leurs devoirs face à l’avenir de l’entreprise que les membre du Conseil de Surveillance se sont prononcés résolument pour cette forme de gouvernance, capable de maintenir au plus haut niveau le dirigeant qui a fait le succès du groupe ces dernières années, permettant de devenir la première capitalisation boursière du secteur, avec le taux de croissance et les indicateurs financiers les plus élevés de l’industrie. Arthur Sadoun pourra continuer de compter sur mon soutien total et ma participation active là où il en aura besoin. »

« Ces sept dernières années, le tandem que nous formons avec Maurice Lévy a permis à Publicis de sortir du lot pour devenir le leader incontesté de notre industrie. A travers cette proposition de changement de gouvernance, nous souhaitons maintenir ce duo pour continuer à innover pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires à l’aube du centième anniversaire de notre groupe » ajoute Arthur Sadoun, Président du Directoire.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.

