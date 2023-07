Une croissance organique de +7,1% au T2



au-dessus du marché

-

Révision à la hausse de l’ensemble des objectifs 2023

20 juillet 2023

Croissance organique de + 7,1% au T2 tirée par notre mix d’activité unique et la contribution du New business

Poursuite de la bonne dynamique dans l’ensemble des géographies : Etats-Unis +5%, Europe +15%, Chine +7%

Taux de marge opérationnelle maintenu au niveau historique de 17,3% sur le semestre

BNPA courant dilué de 3,21€, en hausse de 11% et Free Cash-Flow de 725M€, légèrement en hausse malgré le paiement de l’impôt sur la R&D aux Etats-Unis, relative à l’année 2022

Révision à la hausse des prévisions pour 2023 malgré des incertitudes macroéconomiques persistentes : croissance organique attendue à environ +5%, taux de marge opérationnelle proche de 18%, Free Cash-Flow d’au moins 1,6 Md€



T2 2023

Revenu net 3 239m€ Croissance publiée +5,4% Croissance organique +7,1%

Résultats S1 2023

(millions d’euros) S1 2023 2023 vs 2022 Revenu 7 105 +8,5% Revenu net 6 318 +7,6% Croissance organique +7,1% Marge opérationnelle 1 093 +7,4% Taux de marge opérationnelle 17,3% Résultat net courant part du groupe 813 +11,8% Bénéfice courant par action dilué (euros) 3,21 +11,3% Free Cash Flow1 725 +2,4% Free Cash Flow1,2

hors paiement de la taxe TCJA relative à 2022 835 +17,9%



Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe :

« Publicis enregistre un très bon premier semestre.

Nous continuons au deuxième trimestre à surperformer le marché avec une croissance organique au-delà des attentes à +7,1%, et ce grâce à notre mix d’activité et à notre forte dynamique de New Business, après une croissance à deux chiffres en 2022.

Grâce à notre organisation unique en plateforme, nous affichons les meilleurs indicateurs financiers du secteur au premier semestre, avec une marge opérationnelle de 17,3 %, en ligne avec le niveau historiquement élevé de 2022.

En passant de partenaire dans la communication de nos clients à partenaire essentiel dans leur transformation, nous sommes véritablement devenus un groupe plus fort depuis 2019, avec un revenu net en hausse de +45% en publié et une marge opérationnelle en hausse de +68% sur la période.

Grâce à nos investissements dans Epsilon – au cœur de la Création et des Médias par la personnalisation à grande échelle - mais aussi dans Sapient et Marcel, nous sommes très bien positionnés pour préparer l’avenir et mener la transformation de notre secteur. Cet avenir sera inévitablement structuré par la data, la tech et l’intelligence artificielle qui sont déjà au cœur de notre modèle, à la fois dans la façon dont nous travaillons avec nos clients et dont nous opérons.

Enfin, et comme nous avons su en faire la démonstration récemment, Publicis n'est pas seulement un groupe prêt pour l’avenir. C’est également un groupe plus résistant aux cycles économiques, ce qui nous permet de revoir à la hausse nos prévisions sur tous les indicateurs clés pour l'année, malgré la persistance d’un contexte macroéconomique incertain. Nous prévoyons désormais une croissance organique d'environ +5% pour 2023, supérieure à notre taux de croissance annuel moyen sur 3 ans de +4%, avec un taux de marge opérationnelle proche de 18%.

Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble de nos clients pour la confiance qu'ils continuent de nous témoigner ainsi que tous nos talents pour leur engagement au cours des derniers mois. »

* *

*



Le Conseil de surveillance de Publicis Groupe, réuni le 19 juillet 2023 sous la présidence de Monsieur Maurice Lévy, a examiné les résultats du premier semestre 2023, présentés par Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire.

CHIFFRES CLES

En millions d’euros,

à l’exception des données par action et des % S1 2023 S1 2022 2023

vs. 2022 Données extraites du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie Revenu net 6 318 5 873 +7,6% Revenu des coûts refacturables 787 674 +16,8% Revenu 7 105 6 547 +8,5% EBITDA 1 335 1 287 +3,7% En % du revenu net 21,1% 21,9% -80pdb Marge opérationnelle 1 093 1 018 +7,4% En % du revenu net 17,3% 17,3% - Résultat opérationnel 843 761 +10,8% Résultat net part du groupe 623 537 +16,0% Bénéfice par action 2,48 2,15 +15,3% Bénéfice courant par action, dilué3 3,21 2,88 +11,3% Free cash-flow avant variation du BFR 725 708 +2,4% En millions d’euros,

Données extraites du bilan 30 06 2023 31 12 2022 Total de l'actif 33 700 35 898 Capitaux propres, part du Groupe 9 188 9 635 Endettement financier net (trésorerie nette) 226 (634)

REVENU NET DU DEUXIEME TRIMESTRE 2023

Le revenu net de Publicis Groupe pour le second trimestre 2023 est de 3 239 millions d’euros et se compare à

3 073 millions d’euros en 2022, en croissance de +5,4%. Les variations de taux de change ont eu un effet défavorable de 73 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont contribué pour 26 millions d’euros au revenu net du second trimestre 2023. La croissance organique s’établit à +7,1% sur le trimestre.

Répartition du revenu net du2ème trimestre par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d'euros T2 2023 T2 2022 publiée organique Amérique du Nord 1 955 1 912 +2,2% +4,9% Europe 809 709 +14,1% +15,2% Asie Pacifique 300 289 +3,8% +2,6% Moyen-Orient & Afrique 91 90 +1,1% +6,5% Amérique Latine 84 73 +15,1% +5,9% Total 3 239 3 073 +5,4% +7,1%

Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +2,2% sur une base publiée, en incluant un effet défavorable du taux de change US dollar/ Euro. La croissance organique de la zone s’est établie à +4,9% dont +5,0% aux Etats-Unis. Publicis Sapient a enregistré aux U.S. une progression très solide de +5,1% en organique, malgré une base de comparaison élevée de +17% dans un contexte de ralentissement de prises de décision en matière de projets de DBT. Epsilon a connu une croissance organique de +6,9% notamment grâce à la surperformance des services de Médias Digitaux. La croissance organique au Canada s’est établie à +2,2%

Le revenu net en Europe est en hausse de +14,1% sur une base publiée. Il est en hausse de +15,2% sur une base organique, ou de +11,6% en excluant la contribution des activités d’affichage dans les transports en France et le Drugstore. La croissance organique au Royaume-Uni est de +17,0%, avec notamment une croissance à deux chiffres dans le Média et Publicis Sapient. La croissance organique en France s’établit à +5,0%4 et intègre une croissance à deux chiffres dans les activités Média et Publicis Sapient. L'Allemagne enregistre une croissance organique de +9,5% avec une croissance à deux chiffres dans le Média et une activité solide chez Publicis Sapient. En Europe Centrale et de l’Est, la croissance organique s’établit à +17,1% tirée par une croissance à deux chiffres en Pologne, Hongrie et République Tchèque, et la reprise de l’activité en Ukraine.

Le revenu net de la zone Asie-Pacifique est en hausse de +3,8% en données publiées et de +2,6% en organique. La Chine enregistre une accélération de sa performance, avec une croissance organique de +7,0%, à la suite de +3,7% au premier trimestre. Singapour, le Vietnam et le Japon ont enregistré des croissances à deux chiffres. La Thaïlande a connu une amélioration séquentielle de sa performance tout en restant en retrait en raison du séquencement d'un grand projet. L’Australie et la Nouvelle Zélande sont restés stables.

La région Moyen-Orient et Afrique enregistre une croissance de +1,1% en données publiées et de +6,5% en données organiques, sur une base de comparaison élevée de +15,3% au second trimestre 2022.

En Amérique latine, le revenu net est en hausse de +5,9% en données organiques, tiré par une forte activité Média comme au premier trimestre. La croissance s’établit à +15.1% en données publiées, bénéficiant notamment de l’acquisition de Practia.

REVENU NET DU PREMIER SEMESTRE 2023

Le revenu net de Publicis Groupe au premier semestre 2023 s'élève à 6 318 millions d'euros, en hausse de +7,6% par rapport aux 5 873 millions d'euros du premier semestre 2022. Les variations de taux de change sur la période ont eu un léger impact négatif de 12 millions d'euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un impact positif de 40 millions d'euros sur le revenu net. La croissance organique s’établit à +7,1% au premier semestre 2023.

Répartition du revenu net du 1er semestre 2023 par secteur

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Sur la base de 3 298 clients représentant 91% du revenu net total du Groupe

Répartition du revenu net semestriel par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d'euros S1 2023 S1 2022 publiée organique Amérique du Nord 3 893 3 660 +6,4% +5,3% Europe 1 552 1 371 +13,2% +13,8% Asie Pacifique 550 550 0,0% +1,7% Moyen-Orient & Afrique 179 165 +8,5% +11,2% Amérique Latine 144 127 +13,4% +6,7% Total 6 318 5 873 +7,6% +7,1%

Le revenu net en Amérique du Nord a augmenté de +5,3% sur une base organique au cours du premier semestre (+6,4% sur une base publiée). Les Etats-Unis ont enregistré une forte performance à +5,4% en organique, reflètant la solidité de notre modèle.

L'Europe a affiché une croissance organique de +13,8% au premier semestre (+13,2% sur une base publiée). En excluant l'impact des activités d’affichage dans les transports et du Drugstore en France, la croissance organique en Europe est de +12,1%. Le Royaume-Uni enregistre une croissance organique de +20,3%, la France de +4,0%5l'Allemagne de +9,9% et l'Europe Centrale et de l'Est de +14,0%.

Le revenu net de la région Asie-Pacifique a augmenté de +1,7% sur une base organique (stable sur une base publiée). La Chine a enregistré une croissance organique de +5,6%, et l'Australie et la Nouvelle Zélande ont progressé de +2,4% en organique.

Le revenu net de la région Moyen-Orient et Afrique a augmenté de +11,2% sur une base organique (+8,5% sur une base publiée), et celui de l’Amérique Latine a progressé de +6,7% (+13,4% sur une base publiée).

ANALYSE DES CHIFFRES CLES DU S1 2023

Compte de résultat

L’EBITDA (marge opérationnelle avant amortissements) s’établit à 1 335 millions d’euros au 1er semestre 2023, contre 1 287 millions en 2022, soit une hausse de +3,7%. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 21,1% du revenu net.

Les charges de personnel s’élèvent à 4 200 millions d’euros au 30 juin 2023 contre 3 888 millions d’euros en 2022, soit une hausse de +8,0% proche de la croissance du revenu net. Ces coûts de personnel représentent 66,5% du revenu net du semestre, contre 66,2% en 2022. Les coûts fixes de personnel s’établissent à 3 725 millions d’euros et représentent 59,0% du revenu net contre 57,5% au 1er semestre 2022. Comme prévu le coût des freelances a été réduit de 68 millions d’euros au 1er semestre 2023, soit 140 points de base, et s’élève à 165 millions d’euros. Les coûts de restructuration s’élèvent à 45 millions d’euros sur le semestre contre 30 millions d’euros l’an passé.

Les autres coûts s’élèvent à 1 025 millions d’euros au S1 2023 et se comparent à 967 millions d’euros au S1 2022. Ils représentent ainsi 16,2% du revenu net, contre 16,5% au S1 2022. Ils incluent :

les autres charges opérationnelles (hors coûts refacturables et dotation aux amortissements), à hauteur de 783 millions d’euros, qui se comparent à 698 millions d’euros l’an dernier. Ces coûts représentent 12,4% du revenu net contre 11,9% en 2022.

(hors coûts refacturables et dotation aux amortissements), à hauteur de 783 millions d’euros, qui se comparent à 698 millions d’euros l’an dernier. Ces coûts représentent 12,4% du revenu net contre 11,9% en 2022. les dotations aux amortissements, à hauteur de 242 millions d’euros au 1er semestre 2023, en baisse de 27 millions d’euros ou 10.0% par rapport au niveau de l’an dernier (269 millions d’euros) reflétant la consolidation du parc immobilier ainsi qu’une augmentation de la part des dépenses du Groupe en SaaS passées directement en charges.

En conséquence, la marge opérationnelle s’établit à 1 093 millions d’euros au 1er semestre 2023, en hausse de 7,4% par rapport à 2022. Le taux de marge ressort à 17,3%, stable par rapport à 2022.

Les taux de marge opérationnelle par région s’élèvent à 18,6% en Amérique du Nord, 16,3% en Europe, 17,3% en Asie-Pacifique, 10,1% pour la région Moyen-Orient/Afrique et 2,8% en Amérique Latine.

Les amortissements sur immobilisations incorporelles liées aux acquisitions s’élèvent à 142 millions d’euros sur le semestre, en hausse de 5 millions par rapport au 1er semestre 2022. Les pertes de valeur sur les droits d’utilisation d’actifs immobiliers au 1er semestre 2023 liées aux restructurations ou consolidations immobilières s’élèvent à 112 millions d’euros, contre 44 millions d’euros au 1er semestre 2022, dans un contexte d’optimisation du parc immobilier.

Les autres charges et produits non courants représentent un produit de 4 millions d’euros, à comparer à une charge de 76 millions d’euros en 2022 qui incluait une perte sur la cession des opérations du Groupe en Russie.

Le résultat opérationnel s’élève à 843 millions d’euros sur le semestre contre 761 millions d’euros en 2022.

Le résultat financier, composé du coût de l’endettement financier net et d’autres charges et produits financiers, est une charge de 14 millions d’euros au 1er semestre 2023, en diminution par rapport à une charge de 40 millions d’euros sur la même période en 2022.

Le produit (net de charges) de l’endettement financier net est de 42 millions d’euros sur le semestre, à comparer à une charge de 27 millions d’euros au 1 er semestre 2022. Cela inclut 59 millions d’euros de charges financières (56 millions d’euros au 1 er semestre 2022) et 101 millions d’euros de produits financiers (29 millions d’euros au 1 er semestre 2022) en hausse en raison d’une meilleure rémunération de la trésorerie.





est de 42 millions d’euros sur le semestre, à comparer à une charge de 27 millions d’euros au 1 semestre 2022. Cela inclut 59 millions d’euros de charges financières (56 millions d’euros au 1 semestre 2022) et 101 millions d’euros de produits financiers (29 millions d’euros au 1 semestre 2022) en hausse en raison d’une meilleure rémunération de la trésorerie. Les autres charges et produits financiers (hors réévaluation des earn-outs) représentent une charge de 56 millions d’euros, et comprennent notamment 39 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives, et une charge de 8 millions d’euros de réévaluation de la juste valeur des Fonds communs de placement. En 2022, les autres charges et produits financiers correspondaient à une charge de 13 millions d’euros, incluant 45 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives et un produit de 34 millions d’euros sur la réévaluation de la juste valeur des Fonds communs de placement.





La réévaluation des earn-outs a conduit à enregistrer un produit de 1 million d’euros sur le premier semestre 2023, à comparer à une charge de 4 millions d’euros en 2022.

La charge d’impôt est de 205 millions d’euros sur le 1er semestre 2023, découlant de l’application d’un taux d’impôt effectif prévisionnel pour 2023 de 24,8%, contre une charge d’impôt de 189 millions d’euros au 1er semestre 2022, avec un taux effectif de 23,4%.

La quote-part dans le résultat des mises en équivalence sur le 1er semestre 2023 est un profit de 3 millions d’euros, contre 5 millions d’euros en 2022.

La part des intérêts minoritaires dans le résultat net est un produit de 5 millions d’euros au 1er semestre 2023 contre une charge de 4 millions d’euros en 2022.

Au total, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2023 est un bénéfice de 623 millions d’euros contre 537 millions d’euros l’année précédente pour la même période.

Le Bénéfice par action s’élève ainsi à 2,48 euros contre 2,15 euros en 2022, soit une augmentation de 15,3%.

Free cash-flow

En millions d’euros S1 2023 S1 2022 EBITDA 1 335 1 287 Remboursement des obligations locatives et intérêts associés (207) (215) Investissements en immobilisations (nets) (75) (82) Intérêts financiers payés (nets) 17 (63) Impôts payés (386) (251) Autres 41 32 Free cash-flow avant variation du BFR 725 708 Impôt TCJA transitoire relatif à 2022, versé en janvier 2023 110 - Free cash-flow avant variation du BFR 835 708

Le free cash-flow du Groupe, avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR), s’établit à 725 millions euros au premier semestre 2023, en hausse de 17 millions d’euros par rapport à celui de la même période en 2022. En excluant l’impôt TCJA transitoire relatif à 2022 et versé en janvier 2023, le free cash-flow du Groupe avant variation du besoin en fonds de roulement progresse de 127 millions d’euros pour atteindre 835 millions d’euros.

Les remboursements de dettes locatives et les intérêts y afférents s’élèvent à 207 millions d’euros au 30 juin 2023 (215 millions d’euros au 1er semestre 2022). Les investissements nets en immobilisations corporelles et incorporelles se sont établis à 75 millions d’euros (82 millions d’euros au 1er semestre 2022).

Les intérêts financiers nets constituent un produit de 17 millions d’euros sur le premier semestre 2023, contre une charge nette de 63 millions d’euros en 2022 reflétant une rémunération plus élevée de la trésorerie.

Les impôts payés s’établissent à 386 millions d’euros, en hausse de 135 millions par rapport au 1er semestre 2022, incluant un effet de 110 millions d’euros relatif à l’impôt TCJA relatif à 2022 et versé en janvier 2023.

Endettement net

L’endettement financier net s’établit à 226 millions d’euros au 30 juin 2023 à comparer à une position de cash nette de 634 millions d’euros au 31 décembre 2022 reflétant la saisonnalité de l’activité. L'endettement net moyen du groupe sur 12 mois glissants s'est élevé à 498 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 1 024 millions d’euros le 30 juin 2022.

ACQUISITIONS ET CESSIONS

Le 4 janvier 2023, Publicis a annoncé l’acquisition de Yieldify, une société de technologie marketing basée à Londres. Fondée en 2013, la plateforme et le service de premier plan de Yieldify permettent aux entreprises de mieux personnaliser les expériences des consommateurs sur les sites Web, en générant revenus supplémentaires et autres résultats souhaités en offrant la bonne expérience au bon moment en fonction du profil du consommateur et de l'étape de son parcours d'achat. Yieldify sera intégrée à Epsilon, et ses offres de personnalisation sur site, d'optimisation des conversions et de parcours client viendront compléter Epsilon PeopleCloud pour mieux répondre aux besoins du milieu de segment.

Le 10 janvier 2023, Publicis a annoncé l'acquisition d'Advertise BG, l'une des principales agences de performance marketing en Bulgarie. Cette acquisition stratégique renforcera encore les compétences de Publicis Groupe Bulgarie en matière de transformation numérique, en ajoutant de la puissance de feu à son offre existante à travers la stratégie numérique, la data, le social media et la création de contenu digital.

Le 30 mars 2023, Publicis a annoncé l'acquisition de Practia, une entreprise technologique indépendante basée à Buenos Aires et parmi les leaders des services de transformation digitale en Amérique latine. Avec ses 1 200 professionnels expérimentés, Practia permet à Publicis Sapient de pénétrer le marché latino-américain, tout en établissant les bases d’une plateforme de production de proximité pour renforcer les services proposés à sa clientèle nord-américaine.

Le 23 mai 2023, Publicis a annoncé l’acquisition de Publicis Sapient AI Labs, une joint-venture innovante de recherche et développement en intelligence artificielle (IA) lancée en 2020 en partenariat entre Publicis Sapient, Elder Research et Tquila. Cette acquisition renforcera encore les capacités de Publicis Sapient en matière de données et d'IA et permettra à l'entreprise de développer des solutions innovantes dans tous les secteurs sur un large éventail d'applications telles que l'IA générative, le traitement du langage (NLP), la vision par ordinateur et les systèmes autonomes.

Le 5 juin 2023, Publicis a annoncé l’acquisition de Corra, basé à New-York, un leader du e-commerce reconnu par Adobe comme l’une des meilleures entreprises de commerce en Amérique du Nord. Corra renforcera l’expertise existante de Publicis Sapient dans les solutions de commerce, notamment Adobe Commerce, tout en étendant l’offre de Publicis Sapient sur le commerce digital et omnicanal. L’acquisition de Corra va permettre à Publicis Sapient de conforter sa position de leader mondial sur l’ensemble de la suite de produits Adobe, tout en renforçant ses capacités de premier plan.

Le 15 juin 2023, Publicis et Carrefour ont annoncé le lancement de leur joint-venture Unlimitail, pour répondre à la demande croissante du retail media en Europe Continentale, Brésil et Argentine. Ce lancement a eu lieu lors du salon VivaTech, et intervient 6 mois après l’annonce du projet. Unlimitail va s’associer avec des distributeurs et des marques, portant à une dimension inégalée, l’expertise et le potentiel de connection du retail media dans ces régions. Unlimitail est basé sur les technologies les plus avancées, « CitrusAd powered by Epsilon », et la connaissance la plus approfondie de Carrefour dans le retail. Unlimitail a déjà converti ses 13 premiers partenaires, représentant à eux seuls plus de 120 millions de clients fidèles.

RSE

Au cours du premier semestre 2023, Publicis Groupe a poursuivi ses actions et innové dans ses différentes priorités.

1 – Diversité, Equité et Inclusion : la 4ème édition de « Pause for Action » aux Etats-Unis le 27 juin 2023 a rassemblé les collaborateurs engagés afin de faire le point et travailler ensemble en matière d’inclusion, de diversité et de justice sociale. Les données publiées sur la diversité de nos équipes aux Etats-Unis montrent une progression continue sur plusieurs indicateurs, illustrant le chemin parcouru en trois années. Le président du Directoire, Arthur Sadoun, a rappelé l’importance de toutes ces actions qui s’évaluent à plus long terme et a salué les engagements financiers tenus avec 45 millions d’euros dédiés à la diversité et en faveur de la justice sociale, comme annoncé en 2020. Cet objectif a été atteint notamment grâce à l’initiative « Once And For All Coalition » finançant des créateurs de contenus en faveur de la diversité la plus large.

En mars 2023, une édition spéciale du Women’s Forum s’est tenue à Washington, réunissant 250 experts autour des questions liées à l’éducation, comme étant l’une des clés en matière d’équité, avec un focus sur la santé, le climat et la paix. En juin 2023, en vue d’une troisième édition du Women’s Forum Singapore (prévue pour mars 2024) un « Meet-Up » d’une journée a permis d’amorcer les travaux autour de l’éducation comme levier du changement, avec plus de 80 experts de la région et de nombreux jeunes talents réunis à cette occasion.

Le plaidoyer « Working with Cancer » lancé par Arthur Sadoun en janvier 2023 est désormais porté par près de 700 entreprises dans le monde, représentant plus de 20 millions de salariés. L’objectif commun est de faire tomber le tabou du cancer6 au travail, de mieux protéger les salariés touchés et de mieux les accompagner (ainsi que les salariés aidants). La campagne ainsi menée par Publicis Groupe a été récompensée par le Grand Prix for Good aux Cannes Lions en juin 2023.

Marcel, la plateforme interne du Groupe, reste un lieu central pour les collaborateurs, où se tiennent des sessions plénières trimestrielles animées par les dirigeants des pays et leurs Comex. C’est aussi la plateforme utilisée dans les pays pour des moments d’échange, de travail et de dialogue avec les parties-prenantes sur de nombreux thèmes d’actualité. Dès février 2023, les salariés ont eu accès à une série de modules et de sessions en direct, partageant les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle et leur donnant accès à plusieurs outils pour se former et collaborer, afin d’accompagner aux mieux leurs clients.

2 – Marketing responsable et éthique des affaires : l’outil de calcul des émissions carbone A.L.I.C.E (Advertising Limiting Impacts & Carbon Emissions) est utilisé pour 220 clients/marques. A.L.I.C.E permet à toutes les activités du Groupe (création, production, media, technologie, évènements…) de mesurer leurs impacts (100 pays) en suivant la méthode du GHG Protocol et avec l’appui de Bureau Veritas sur la méthodologie de calcul et la mise à jour des facteurs d’émissions. Publicis Groupe reste très engagé dans les travaux conduits par l’interprofession au niveau international, notamment Ad Net Zero sur la recherche d’un consensus méthodologique de mesure des impacts avec toutes les parties prenantes.

3 – Lutte contre le dérèglement climatique : dans le cadre du plan d’action destiné à atteindre les objectifs de réduction des émissions carbone pour 2030 (-50%) & 2040 (-90%), validés par SBTi (Science Based Targets Initiative) et alignés avec le scenario 1.5°, le Groupe a poursuivi ses travaux internes notamment sur :

La mise en place d’un prix interne du carbone (shadow price) afin de mobiliser toutes les agences du Groupe sur les actions de réduction et de mieux chiffrer les impacts directs liés aux différentes activités,

La mise en place d’un nouveau plan de crédits carbone volontaires (VCCs Plan 2 – 2024/2028) prenant la suite du premier VCC Plan 1 (2020/2023).

Enfin, en juin 2023, le succès de VivaTech s’est confirmé avec plus de 150 000 visiteurs à Paris pour cette 7ème édition – devenant ainsi le premier événement mondial de secteur de la Tech, avec des sessions pendant trois jours réunissant plus de 11 000 start-ups, autour d’invités prestigieux avec un pic de 1 milliard d’impressions sur les réseaux sociaux. La chaîne VivaTech News a touché en direct durant les trois jours, plus de 5 millions de personnes.

Les actions du Groupe et des agences en matière de RSE sont publiquement accessibles dans la section RSE du site du Groupe et les données sont synthétisées dans la partie CSR Smart data.

PERSPECTIVES 2023

Avec un premier semestre 2023 meilleur que prévu, et porté par la force de son modèle unique, le Groupe relève l’ensemble de ses objectifs pour l'année 2023, malgré des incertitudes macroéconomiques persistantes.

La croissance organique est désormais attendue à environ +5%. Elle était précédemment attendue dans la moitié haute de la fourchette comprise entre +3% et +5%.

Elle était précédemment attendue dans la moitié haute de la fourchette comprise entre +3% et +5%. Taux de marge opérationnelle proche de 18 %, contre 17,5 % à 18 % précédemment.

proche de 18 %, contre 17,5 % à 18 % précédemment. Free cash-flow avant besoin en fonds de roulement d'au moins 1,6 milliard d'euros7, contre environ 1,6 milliard d'euros précédemment.





* *

*

NEW BUSINESS

EUROPE

Santen France (Health), Glaxo Smith Kline (Health), Comité Colbert (Creative), Speedy (Data), Carlsberg (Creative), Abeille Assurances (Creative), Visa (Technology), DomusVi (Technology), DocuSign (Creative), The Football Association Premier League (Creative), Allwyn (Creative), Pivovara Daruvar (Creative), heroal (Creative), Deutsche Telekom (Creative), DATEV (Influence), Samsung (DTC), PepsiCo (Media), L’Oréal (Media), Tesco (Creative), Asda (Technology), Renault (Influence), FoodWell (Media), Notino (Media), Casavo (Creative), La Poste (Media), Dream Games (Media), Cassa Depositi e Prestiti (Media), Meggle (Media), Île-de-France Mobilités (Creative), TotalEnergies (Creative), Bioderma (Creative), Pernod Ricard (Influence), Ovo Energy (Creative), Le manège à bijoux (Creative), Inserm (Media), SNCF (Digital), John Lewis (Creative), Alfa Romeo (Air France KLM (Influence), Ikea (Creative & media), Gruppo Iren (Creative), Bulgari (Creative), Gruppo Campari (Influence), Western Union (Media), Beko (Influence), Société Générale (DBT), IVECO (Media), Sony Music (Digital)

AMERIQUE DU NORD

Krafton (Influence), Intuit (Creative), Shelter Movers (Influence), Universite de Sherbrooke (Creative), Steak 'n Shake (Creative), Loblaws (Cretaive), Mattress Firm (Creative), Jasco Games (Creative), Wondery (CRM), McDonalds (CRM), Milton Hershey School (Influence), University of Oklahoma (Production), Progress Residential (Production), Wyndham Hotels & Resorts (Production), Robert Walters (Production), HP (Commerce), Sun Life of Canada (Commerce), Rite Aid (Media), The PUR Company (Media), MTY Food Group (Influence), General Mills (Commerce), Dunkin’ (Creative), Walgreens (Media), KB Home (Creative), Burger King (Creative), Sanofi (Influence), Virgin Mobile (Creative), Toronto Parking Authority (Creative), HealthPartners Canada (Influence), Groupe Atallah (Media), Kicking Horse Coffee (Creative & Influence), General Motors Company (Production), Tillamook County Creamery Association (Creative), Signet Jewelers (Media), Blue Diamond Growers (Media), Turo (Creative), UPS (Creative), LVMH (Media), Shark Beauty (Creative), New Age Products (Media), Samsung (Commerce), TGI Fridays (Media)

ASIE PACIFIQUE/MOYEN-ORIENT/ AFRIQUE

Miele (CRM), United Homeware Company (Creative), Krungthai Bank (Creative), Anker (Media), Royal Automobile Club (Media), Charles & Keith (Commerce), Nick Did This (Media), Nine Network (Creative), Essity (Media), OSHO (DBT), La Trobe University (DBT), LVMH (Production), Cathay Pacific Airways (Commerce), Pepsico (Production), Duolingo (Creative), Aeries Financial Technologies (Media), Central Provident Fund Board (Production), AIA Company (Media), Haleon (Production), LOréal (Media & Production), The Standard Bank of South Africa (Creative), Sanofi (Creative), Nestlé (Production), Diageo (Commerce), Mondelez (Production), Pizza Hut (Creative), Cancer Council Victoria (Media), Emirates NBD (Creative), Grupo Bimbo (Creative), Microsoft (Influence), JioMart (Creative), AkBank (Media), Novartis (Creative & Production), United Breweries (Production), Charlotte Tilbury Beauty (Creative), Genesis Motor (Creative), Torrent Pharmaceuticals (Creative), More Retail (Media), GlaxoSmithKline (Creative), Crocs (Creative), Shanghai Neobio (Creative), FWD Group (Media), Bank of China (Media), Yili (Creative), Singhealth (Digital), P&G (Digital), Oritain (Creative & Media), Neom Company (Creative), Renault (Media), Bosideng (Production), HSBC (Creative), BASF (Creative), Union Bank of the Philippines (Creative), Roborock (Production), Indeed (Influence), Samsonite (Media), New Balance (Production), Keypath Education (Media), Jio-bp (Digital), Enamor (Digital), UniScholars (Creative)

AMERIQUE LATINE

LOréal (Media), Bayer (Media), Samsung (Media), Nestlé (Creative), PicPay (Creative), Pizza Hut (Commerce), Polla Chilena (Media)

GLOBAL

Adobe (Media), Mondelez (Production), King (Creative), Ninjacart (Creative), Alvarium Tiedemann (Creative), Amplifon (Creative), Pfizer (Creative, Media, Data, Production)

* *

*

Avertissement

Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la disruption du secteur de la publicité et de la communication, les risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Medias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 90 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!





Contacts

Publicis Groupe Clarisse Fort Hallereau

Alessandra Girolami Corporate Communications

Investor Relations + 33 (0)6 33 50 05 74

+ 33 (0)1 44 43 77 88 clarisse.forthallereau@publicisgroupe.com

alessandra.girolami@publicisgroupe.com Lionel Benchimol

Lorène Fleury Investor Relations

Investor Relations + 33 (0)1 44 43 70 27

+ 33 (0)1 44 43 57 24 lionel.benchimol@publicisgroupe.com

lorene.fleury@publicisgroupe.com

Annexes

Revenu net : Calcul de la croissance organique

(en millions d’euros) T1 T2 6 mois Impact des taux

de change

au 30 juin 2023

(en millions d’euros) Revenu net 2022 2 800 3 073 5 873 GBP (2) (20) Impact des taux de change (2) 61 (73) (12) USD (2) 43 Revenu net 2022 au taux de change 2023 (a) 2 861 3 000 5 861 Autres (35) Revenu net 2023 avant acquisitions (b) 3 065 3 213 6 278 Total (12) Revenu net des acquisitions (1) 14 26 40 Revenu net 2023 3 079 3 239 6 318 Croissance organique (b/a) +7,1% +7,1% +7,1¨%

(1) Acquisitions (Profitero, Practia, Tremend, Tquila, Wiredcraft, Yieldify, Retargetly, Corra, Bizon, VivNetworks, Cheat, Changi, ARBH, Perlu, Advertise Bulgaria), nettes de cessions (Russia, Qorvis, Makers Lab).

(2) EUR = 1,081 USD en moyenne au S1 2023 vs. 1,094 USD en moyenne au S1 2022

EUR = 0,877 GBP en moyenne au S1 2023 vs. 0,842 GBP en moyenne au S1 2022

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.

Croissance organique : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) : Marge opérationnelle avant amortissements.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Résultat net courant part du Groupe : Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur/charge de consolidation immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers et de la réévaluation des earn-out.

BNPA (bénéfice net part du groupe par action) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base non diluée.

BNPA dilué (bénéfice net part du groupe par action dilué) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

BNPA Courant dilué (bénéfice net courant part du groupe par action dilué) : Résultat net courant part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

Investissements (capex) : Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes hors participations et autres actifs financiers.

Free cash-flow avant variation de BFR : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés, remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés, et avant variation de BFR lié à l’activité.

Free cash-flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés et remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés

Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture associés, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, hors obligations locatives depuis le 1er janvier 2018.

Dette nette moyenne : Moyenne des dettes nettes moyennes mensuelles fin de mois.

Dividend pay-out : Dividende unitaire / BNPA Courant dilué.

Croissance organique 2019 : calculée selon la formule

([1 + croissance organique(n-3)] * [1 + croissance organique(n-2)] * [1 + croissance organique(n-1)] * [1 + croissance organique(n)]) - 1

Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) 30

30 juin 2023

(6 mois)

(6mois) 30

30 juin 2022

(6 mois)

(6mois) 31 décembre 2022

(12 mois) Revenu net8 6 318 5 873 12 572 Revenu des coûts refacturables 787 674 1 624 Revenu 7 105 6 547 14 196



Charges de personnel

Autres charges opérationnelles



(4 200)

(1 570) (3 888)

(1 372) (8 211)

(3 184) Marge opérationnelle avant amortissements 1 335 1 287 2 801



Dotation aux amortissements

(hors incorporels liés aux acquisitions)



(242) (269) (535) Marge opérationnelle 1 093 1 018 2 266



Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions (142)



(137)



(287) Perte de valeur (112) (44) (109) Autres produits et charges non courants 4 (76) (103) 1 434 Résultat opérationnel 843 761 1 767



Charges financières

Produits financiers

Coût de l'endettement financier net

Autres charges et produits financiers

Réévaluation des compléments de prix sur acquisitions



(59)

101

42

(56)

1 (56)

29

(27)

(13)

(4) (118)

101

(17)

(100)

(2) Résultat avant impôt des entreprises consolidées 830 717 1 648



Impôt sur le résultat



(205) (189) (431) Résultat net des entreprises consolidées 625 528 1 217



Quote-part dans les résultats des mises en équivalence



3 5 5 Résultat net 628 533 1 222 Dont :

- Résultat net attribuable aux participations

ne donnant pas le contrôle



5 (4) - Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe 623 537 1 222





Données par action (en euros) - Résultat net attribuable

aux propriétaires de la société mère du Groupe







Nombre d’actions 250 829 338 250 274 576 250 972 110 Bénéfice net par action 2,48 2,15 4,87 Nombre d’actions dilué 253 618 058 252 508 128 253 605 167 Bénéfice net par action – dilué 2,46 2,13 4,82

Etat de résultat global consolidé

(en millions d’euros) 30 juin 2023

(6 mois) 30 juin 2022

(6 mois) 31 décembre 2022

(12 mois) Résultat net de la période (a) 628 533 1 222



Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat



- Réévaluation du passif net relatif aux régimes à prestations définies (6) 91 42 - Impôts différés relatifs aux éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat 2 (22) (10)



Eléments du résultat global susceptibles d’être reclassés en résultat



- Réévaluation des instruments de couverture 13 8 (21) - Ecarts de conversion de consolidation (217) 676 311 Total des autres éléments du résultat global (b) (208) 753 322 Résultat global de la période (a) + (b) 420 1 286 1 544 Dont : - Résultat global de la période attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle



(2) (1) - - Résultat global de la période attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe



422 1 287 1 544

Bilan consolidé

(en millions d’euros) 30 juin 2023 31 décembre 2022 Actif Goodwill nets 12 636 12 546 Immobilisations incorporelles nettes 1 094 1 247 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 1 672 1 753 Immobilisations corporelles nettes 582 610 Impôts différés actifs 199 186 Titres mis en équivalence 55 55 Autres actifs financiers 351 394 Actifs non courants 16 589 16 791 Stocks et en-cours de production 319 327 Clients et comptes rattachés 10 729 12 089 Actifs sur contrats 1 451 1 149 Autres créances et actifs courants 930 926 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 682 4 616 Actifs courants 17 111 19 107 Total de l'actif 33 700 35 898





Passif Capital 102 102 Réserves consolidées, part du Groupe 9 086 9 533 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du Groupe (Part du Groupe) 9 188 9 635 Participations ne donnant pas le contrôle (44) (35) Total capitaux propres 9 144 9 600 Dettes financières à plus d’un an 3 085 2 989 Obligations locatives à plus d’un an 2 124 2 197 Impôts différés passifs 203 219 Provisions à long terme 553 504 Passifs non courants 5 965 5 909 Fournisseurs et comptes rattachés 13 861 15 660 Passifs sur contrats 444 549 Dettes financières à moins d’un an 625 627 Obligations locatives à moins d’un an 353 360 Dettes d'impôts sur les sociétés 328 486 Provisions à court terme 278 291 Autres dettes et passifs courants 2 702 2 416 Passifs courants 18 591 20 389 Total du passif 33 700 35 898

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) 30 juin 2023

(6 mois) 30 juin 2022

(6 mois) 31 décembre 2022

(12 mois)



Flux de trésorerie liés à l’activité Résultat net 628 533 1 222 Neutralisation des produits et charges calculés : Impôt sur le résultat 205 189 431 Coût de l'endettement financier net (42) 27 17 Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impôt) (2) 76 103 Dotation aux amortissements et pertes de valeur 496 450 931 Rémunérations fondées sur des actions 41 30 64 Autres produits et charges calculés 51 16 86 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (3) (5) (5) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 2 3 3 Impôt payé (386) (251) (430) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1 053) (858) (5) Flux net de trésorerie liés à l’activité (I) (63) 210 2 417 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (75) (84) (198) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles - 2 4 Acquisitions nettes d'immobilisations financières (10) 18 11 Acquisitions de filiales (158) (400) (523) Cessions de filiales - (43) (43) Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) (243) (507) (749) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - (603) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (7) (3) (4) Encaissements provenant de nouveaux emprunts 4 5 - Remboursement des emprunts - (10) (10) Remboursement des obligations locatives (168) (170) (317) Intérêts payés sur obligations locatives (39) (45) (87) Intérêts financiers payés (86) (84) (101) Intérêts financiers encaissés 103 21 84 Rachats de participations ne donnant pas le contrôle (2) - (3) (Achats)/Ventes nets d'actions propres et exercice de BSA (193) 7 41 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III) (388) (279) (1 000)



Incidence des variations de taux de change (IV)



(239) 258 300

Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) (933) (318) 968 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 4 616 3 659 3 659 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier (1) (12) (12) Trésorerie à l'ouverture (V) 4 615 3 647 3 647 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 682 3 342 4 616 Soldes créditeurs de banques à la clôture - (13) (1) Trésorerie à la clôture (VI) 3 682 3 329 4 615 Variation de la trésorerie consolidée (VI – V) (933) (318) 968

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Nombre d'actions en circulation (en millions d’euros) Capital social



Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Réserve de

conversion



Réserve

de juste valeur Capitaux

propres attribuables

aux proprié-taires de la société mère Participations

ne donnant

pas le

contrôle Total capitaux propres 251 992 065 31 décembre 2022 102 4 037 5 324 85 87 9 635 (35) 9 600 Résultat net 623 623 5 628 Autres éléments du résultat global nets d’impôts (210) 9 (201) (7) (208) Résultat global de la période 0 0 623 (210) 9 422 (2) 420 - Dividendes (701) (25) (726) (7) (733) - Rémunérations fondées sur des actions nettes d’impôts 50 50 50 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle 1 1 0 1 - Exercices de Bons de Souscription d’Actions 0 0 0 (1 490 149) (Achats)/Ventes d’actions propres (194) (194) (194) 250 501 916 30 juin 2023 102 3 336 5 779 (125) 96 9 188 (44) 9 144





Nombre

d'actions en circulation (en millions d’euros) Capital social



Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Réserve de

conversion



Réserve

de juste valeur Capitaux

propres attribuables

aux proprié-taires de la société mère Participations

ne donnant

pas le

contrôle Total capitaux propres 249 600 509 31 décembre 2021 101 4 581 4 056 (226) 76 8 588 (33) 8 555 Résultat net 537 537 (4) 533 Autres éléments du résultat global nets d’impôts 673 77 750 3 753 Résultat global de la période - - 537 673 77 1 287 (1) 1 286 - Dividendes (599) (599) (3) (602) 246 225 Rémunérations fondées sur des actions nettes d’impôts 29 29 29 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle 2 2 3 5 161 412 Exercices de Bons de Souscription d’Actions 1 3 4 4 1 116 166 (Achats)/Ventes d’actions propres 3 3 3 251 124 312 30 juin 2022 102 4 584 4 028 447 153 9 314 (34) 9 280

Bénéfice net par action (de base et dilué)

(en millions d'euros, sauf les actions) 30 juin 2023 30 juin 2022



Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA Résultat net part attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe A 623 537 Impact des instruments dilutifs : - Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments

de dettes, nettes d’impôt - - Résultat net part du Groupe – dilué B 623 537



Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 254 311 860 253 462 409 Actions créées sur la période - 133 430 Actions propres à déduire (moyenne sur la période) (3 482 522) (3 321 264) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 250 829 338 250 274 576 Impact des instruments dilutifs : - Actions gratuites et stock-options dilutifs 2 788 720 2 124 694 - Bons de Souscription d'Actions (BSA) - 108 858 Nombre d’actions – dilué D 253 618 058 252 508 128 (en euros) Bénéfice net par action A/C 2,48 2,15 Bénéfice net par action – dilué B/D 2,46 2,13

Bénéfice net courant par action (de base et dilué)

(en millions d'euros, sauf les actions) 30 juin 2023 30 juin 2022



Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1) Résultat net part du Groupe 623 537 Eléments exclus : Amortissement des incorporels liés aux acquisitions, net d’impôt 105 103 Perte de valeur, nette d’impôt 83 33 Réévaluation des compléments de prix d’acquisition (1) 4 Principales plus ou moins-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, nets d’impôts (2) 3 50 Résultat net courant part du Groupe E 813 727 Impact des instruments dilutifs : - Economies de frais financiers liés à la conversion des

instruments de dette, nettes d’impôt - - Résultat net courant part du Groupe – dilué F 813 727 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 254 311 860 253 462 409 Actions créées sur la période - 133 430 Actions propres à déduire (moyenne sur la période) (3 482 522) (3 321 264) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 250 829 338 250 274 576 Impact des instruments dilutifs : - Actions gratuites et stock-options dilutifs 2 788 720 2 124 694 - Bons de Souscription d'Actions (BSA) - 108 858 Nombre d’actions – dilué D 253 618 058 252 508 128



(en euros) Bénéfice net courant par action (1) E/C 3,24 2,90 Bénéfice net courant par action – dilué (1) F/D 3,21 2,88

(1) BNPA après élimination des pertes de valeur, de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou moins-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, et de la réévaluation des compléments de prix.

(2) Au 30 juin 2023, les principales plus-values de cession s’élèvent à 4 millions d’euros et les ajustements de juste valeur des actifs financiers s’élèvent à (7)millions d’euros. Au 30 juin 2022, les principales plus ou moins-values de cession s’élèvent à (79) million d’euros et les ajustements de juste valeur des actifs financiers s’élèvent à 29 millions d’euros.

1 Free Cash Flow (FCF) avant variation du BFR

2 Le FCF publié pour le S1 2023 de 725M€ inclut le paiement d’un impôt additionnel de 110M€ réalisé en janvier 2023 relatif à 2022. Ce versement reflète l’application de la nouvelle législation américaine « Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) » sur la capitalisation des dépenses de R&D, confirmée fin décembre 2022. En retraitant de ce paiement, le FCF du S1 2023 est de 835M€, en hausse de 17,9% vs. S1 2022.

3 Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur, des dépenses liées au plan de restructuration immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers, de la réévaluation des earn-out, divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

4 Hors activités d’affichage dans les transports et le Drugstore

5 Hors activités d’affichage dans les transports et le Drugstore

6 Cancer ou maladies graves

7 Sur la base d’un change EUR/USD de 1,10

8 Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.