Publicis Groupe South Asia a nommé Amitesh Rao au poste de Chief Executive Officer de Leo Burnett South Asia. À ce titre, M. Rao sera chargé de toutes les opérations de Leo Burnett India, y compris Leo Burnett Orchard, à Mumbai, Gurgaon, Bangalore, Chennai et dans le reste de l'Asie du Sud. Il supervisera également Publicis Health et Publicis Business.

Rao, avec son expérience interdisciplinaire et inter-catégories acquise à divers postes de direction, ses résultats remarquables dans les entreprises clientes et sa richesse d'expertise dans les domaines de la technologie, des données et de la créativité, a été trié sur le volet pour mener Leo Burnett South Asia vers sa prochaine étape de croissance et d'ambitions créatives. Il rejoint McCann Inde où il était directeur exécutif, à la tête des opérations du Nord et de l'Ouest. Auparavant, M. Rao a également occupé des postes de haut niveau chez TBWA, Rediffusion et JWT. Au cours de ses missions publicitaires, il a travaillé sur plusieurs marchés avec des clients de renom tels que PepsiCo, Airtel, Nestl, Reckitt, Coke, Mastercard et Nissan.

Il a acquis son expérience en matière de marketing et de vente dans le domaine des télécommunications et des données avec MTS et RPG.