Publicis Groupe : annonce la nomination de Michel-Alain Proch en tant que Directeur financier Groupe, membre du Directoire en remplacement de Jean-Michel Etienne

Le Conseil de surveillance de Publicis Groupe (Paris:PUB) réuni ce jour, a décidé de nommer Michel-Alain Proch au Directoire du Groupe en remplacement de Jean-Michel Etienne dont le mandat prend fin, comme prévu, le 31 décembre 2020.

Le choix de Michel-Alain Proch a été arrêté par le Comité de Nomination après un processus de sélection rigoureux et approfondi.

Michel-Alain Proch rejoindra le Groupe à la mi-janvier et reprendra les fonctions opérationnelles de Directeur financier dans l’ensemble du périmètre de Jean-Michel Etienne après l’arrêté et la présentation des comptes de l’exercice 2020, à la mi-février.

Jean-Michel Etienne restera dans le Groupe jusqu’à l’été, en qualité de Conseiller spécial du Président du Directoire et supervisera des services centraux et notamment Re:Sources.

Le Conseil de surveillance a également souhaité la bienvenue à Patricia Velay-Borrini, désignée à l’unanimité par les représentants du personnel au Comité de Groupe le 16 octobre 2020, en qualité de second membre représentant des salariés de Publicis Groupe au Conseil de surveillance. Elle rejoindra le Comité de Nomination. Patricia Velay-Borrini est entrée dans le Groupe en 1993 et y a effectué toute sa carrière. Elle y rejoint Pierre Pénicaud également membre représentant des salariés, désigné en 2017 par le Comité de Groupe.

Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance, a déclaré : « Le Conseil de surveillance a tenu à adresser ses remerciements chaleureux à Jean-Michel pour cette longue et exemplaire collaboration. Pour ma part, ayant eu pendant ces vingt dernières années Jean-Michel à mes côtés, je n’ai eu qu’à me féliciter de notre collaboration et j’ai pu apprécier ses qualités humaines et professionnelles, sa grande rigueur et son exceptionnelle capacité de travail. Je lui souhaite le meilleur pour la suite et me réjouis qu’il puisse assurer une transition en douceur. Avec le Conseil, je suis heureux d’accueillir Michel-Alain Proch, dont le profil, l’expérience et les compétences me paraissent tout à fait adaptés pour assurer la succession de Jean-Michel Etienne ».

Arthur Sadoun, Président du Directoire, a ajouté : « Je tiens tout d’abord à remercier sincèrement Jean-Michel pour m’avoir accompagné avec bienveillance lors de ma prise de fonction et pour le formidable travail qu’il a accompli pour le Groupe durant toutes ces années. Je suis très heureux d’accueillir dans notre équipe Michel-Alain. Ses 25 années d’expérience en finance, stratégie, intégration et transformation acquises au sein de grands groupes technologiques et sa connaissance des États-Unis qui est notre premier marché, seront autant d’atouts précieux pour notre Groupe ».

Michel-Alain Proch a été nommé Directeur financier d’Ingenico en février 2019 jusqu’à l’acquisition de la société par Worldline en novembre 2020 et a conseillé depuis son Président-Directeur Général pour l’intégration des deux sociétés. Il a précédement occupé le poste de Vice-président exécutif senior et Directeur de la stratégie digitale du groupe Atos en 2018 après avoir dirigé les opérations du Groupe en Amérique du Nord de 2015 à 2017.

En tant que Vice-président exécutif et Directeur financier d'Atos, de 2007 à 2015, il a mené plusieurs opérations d’acquisitions majeures et copiloté avec succès l’introduction en bourse de Worldline. Il a également été nommé meilleur Directeur financier (Europe, logiciels et services informatiques) par Extel, durant quatre années consécutives. Il a été membre du Conseil d’administration de Worldline jusqu’en 2016. Il avait auparavant occupé des fonctions de direction chez Hermès en France et aux Etats-Unis pendant 8 ans. Il a commencé sa carrière en tant que consultant chez Deloitte & Touche en France et au Royaume-Uni.

