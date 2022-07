Publicis Groupe : en tête du CAC 40, galvanisé par le relèvement des objectifs 2022

Plus forte hausse du CAC 40, Publicis gagne environ 5% à 49,44 euros. Le groupe de communication est plus optimiste sur ses objectifs 2022, fort d'une première partie d'année record et meilleure que prévu. Il s'est en particulier distingué au niveau de rentabilité opérationnelle.



" Cette performance alliée à une meilleure visibilité sur le deuxième semestre ainsi que la force de notre modèle, nous rendent confiants pour l'avenir. En conséquence, nous révisons nos prévisions pour 2022 à la hausse, avec une croissance organique attendue entre 6% et 7%, un taux de marge opérationnelle entre 17,5% et 18% et un Free Cash-Flow d'au moins 1,5 milliard d'euros " a déclaré Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis.



Publicis visait auparavant le haut de la fourchette de croissance organique de +4% et +5%. Le groupe tablait également sur un taux de marge opérationnelle d'environ 17,5% et sur un free cash-flow avant variation du besoin en fonds de roulement d'environ 1,4 milliard d'euros.



Une rentabilité semestrielle plus élevée qu'attendu



Au premier semestre 2022, le résultat net part du groupe a atteint 537 millions d'euros contre 414 millions d'euros l'année précédente pour la même période. La marge opérationnelle s'est établie à 1,018 milliard d'euros au 30 juin 2022, en hausse de 24,9%. Le taux de marge est ressorti à 17,3%, en hausse de 80 points de base par rapport à 16,5% en 2021. Il était attendu à seulement 16,2% par le marché.



Le revenu net a atteint 5 873 milliards d'euros, en hausse de 19,1%. La croissance organique s'est établie à 10,4%, dont 10,3% au deuxième trimestre. Le consensus était de 8% pour le semestre.