Publicis: Nannette LaFond-Dufour nommée chief impact officer

Le 14 mai 2024

Publicis Groupe annonce la nomination de Nannette LaFond-Dufour en tant que chief impact officer. A ce poste nouvellement créé, elle aura la responsabilité de tous les engagements ESG du groupe, des objectifs climatiques ambitieux de Publicis à son plan d’actions concret en termes de diversité, d’égalité et d’inclusion, en passant par ses initiatives emblématiques telles que Working with Cancer et le Women’s Forum for the Economy & Society. Nannette LaFond-Dufour a occupé les postes de chief client officer et chief sustainability officer chez McCann Worldgroup.



Nannette Lafond-Dufour dirigera une équipe dédiée qui aura pour mission d'établir des passerelles avec les experts ESG du groupe dans le monde entier. Ils définiront et déploieront "une stratégie cohérente en termes d'impact, avec des indicateurs de performance clairs et quantifiables", pour améliorer et étendre les initiatives de Publicis déjà en place et en intégrer de nouvelles.