Paris (awp/afp) - Le groupe français de communication Publicis a revu jeudi à la hausse ses prévisions annuelles de résultats à l'issue d'un premier semestre bien au-dessus des attentes. Le géant a insisté sur sa "résilience" dans un contexte macroéconomique incertain.

"On fait la démonstration que notre modèle résiste aux cycles économiques", s'est félicité le président du directoire Arthur Sadoun lors d'un échange avec la presse, citant notamment les investissements du groupe dans la technologie et la donnée publicitaire, qui représentent un tiers des recettes. Arthur Sadoun a également tenu à couper court aux spéculations sur un possible intérêt de Vincent Bolloré, l'homme fort de Vivendi, pour son groupe: "l'indépendance est dans notre ADN", a affirmé le dirigeant.

Sur les six premiers mois de l'année, Publicis a dégagé un bénéfice net de 623 millions d'euros, en hausse de 16%. Son revenu net - le chiffre d'affaires retraité des coûts refacturables aux clients - a progressé de 7,6% à 6,3 milliards d'euros. Le groupe attend désormais une croissance organique de son revenu net de 5% sur l'année - le point haut de la fourchette communiquée précédemment - et un taux de marge opérationnelle "proche de 18%".

Les résultats de Publicis étaient très attendus par les investisseurs après la publication mardi de son concurrent américain Omnicom, sanctionné en Bourse pour une croissance jugée décevante au second trimestre, de +3,4% dans le monde, et +2,4% outre-Atlantique. Publicis génère plus de 60% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, où il a enregistré une croissance à données comparables de +4,9%.

En revanche, le groupe français est exposé à la baisse du dollar. Publicis dit avoir anticipé cette évolution défavorable des changes, qui a déjà pesé pour 73 millions d'euros entre avril et juin. Deuxième marché du groupe, l'Europe a progressé de 15,2% en données constantes au deuxième trimestre. Publicis souligne enfin une "accélération" en Chine, avec une croissance passée de 3,7% au premier trimestre à 7%.

afp/vj