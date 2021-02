Publicis : baisse de 15% du BPA courant en 2020

Publicis Groupe publie au titre de 2020 un résultat net courant part du groupe en baisse de 13% à 1034 millions d'euros, soit 4,27 euros par action (-14,9%), un BPA courant supérieur au consensus, et un taux de marge opérationnelle en retrait de 90 points de base à 16%.



A 9712 millions d'euros, le revenu net du groupe de communication ressort en baisse limitée de 0,9%, un effet des acquisitions (nettes de cessions) ayant compensé en majeure partie un effet de changes négatif et une décroissance organique de 6,3%.



'Compte tenu de ces résultats solides, nous proposerons un dividende de deux euros à la prochaine assemblée générale en mai, soit légèrement inférieur à son niveau pré-pandémie, pour un taux de distribution de 46,8%', indique le président du directoire Arthur Sadoun.



