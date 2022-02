Publicis : bien orienté avec des propos de broker

A contre-courant de la tendance à Paris, Publicis gagne 3% sur fond de propos favorables de brokers comme UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' tout en relevant son objectif de cours de 71 à 75 euros, au lendemain de bons résultats annuels du groupe de communication.



Il note que Publicis a dévoilé une croissance organique de 9,3% au dernier trimestre 2021 contre un consensus de 7%, et indiqué viser une croissance organique de 4-5% en 2022 contre 3,3% attendu. Aussi UBS attend-il un relèvement de 4% du consensus de BPA pour 2022.



De même, Credit Suisse réaffirme son opinion 'neutre' sur le titre, mais remonte son objectif de cours de 65 à 70 euros, dans le sillage de ses prévisions pour 2022, rehaussées de 3% sur les revenus, de 2% sur le profit opérationnel et de 5% sur le BPA ajusté.



