Publicis : changement de direction chez Epsilon

Publicis Groupe a annoncé hier que le directeur général d'Epsilon, Bryan Kennedy, prévoyait de prendre sa retraite fin 2021, après 25 années au sein de la société.



Epsilon est présenté par Publicis comme un 'socle de compétences data organisé de manière à pouvoir nourrir et enrichir toutes les activités du GroupePublicis'.



Bryan Kennedy va quitter dès à présent ses fonctions de directeur général pour endosser le rôle de conseiller stratégique exécutif et assurer une transition en douceur, jusqu'à la fin de l'année.



John Giuliani, ancien directeur général de Conversant (maintenant Epsilon PeopleCloud Digital Media Solutions), va rejoindre Epsilon en tant que président exécutif.



Il rejoindra également le Comité de Direction du Groupe Publicis et rapportera directement à Arthur Sadoun, directeur général de Publicis Groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.