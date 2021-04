Publicis grimpe en Bourse après le retour surprise de la croissance au T1

(Actualisation: précisions sur les attentes des analystes pour l'évolution du revenu net au premier trimestre de 2021 et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Publicis s'adjuge 4,4%, à 54,94 euros jeudi dans les premiers échanges, alors que le groupe publicitaire a renoué avec la croissance au premier trimestre dans un environnement restant marqué par la crise sanitaire.

Sur les trois premiers mois de 2021, le revenu net de Publicis, soit l'équivalent de son chiffre d'affaires, est ressorti à 2,39 milliards d'euros, en diminution de 3,6% en données publiées mais en amélioration de 2,8% en données organiques.

Ce retour à la croissance organique n'avait pas été anticipé par les analystes. Selon un consensus fourni par la société, les 20 intermédiaires financiers interrogés, s'attendaient à une baisse de 2% du revenu net en données organiques entre janvier et mars. A titre d'emple, Citi et Credit Suisse prévoyaient un repli organique de cet indicateur de 1,9% et 0,8%, respectivement, sur la période. UBS redoutait même une baisse de 2,5%.

"Initialement, nous n'anticipions pas de renouer avec la croissance organique avant le deuxième trimestre de cette année", a aussi reconnu Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis, lors d'une conférence avec des journalistes. "Notre belle performance depuis le début de l'année provient notamment des Etats-Unis et de l'Asie, où nous avions déjà surperformé nos concurrents en 2020", a expliqué le dirigeant.

Les Etats-Unis et l'Asie ont tiré la croissance

En données organiques, le revenu net de Publicis a progressé de 4,7% au premier trimestre en Amérique du Nord, qui compte pour 62,9% de l'activité du groupe, et de 5,7% en Asie. Cet indicateur a notamment augmenté de 5,1% aux Etats-Unis et de 3% en Chine, premier pays touché par la pandémie de coronavirus en 2020. "Nous venons d'enchaîner deux trimestres consécutifs de croissance aux Etats-Unis grâce à notre capacité à capturer une part significative de l'évolution des besoins de nos clients, vers le digital et la data", a indiqué Arthur Sadoun.

En Europe, zone représentant le deuxième débouché du publicitaire et 23,5% de ses facturations, le revenu net a diminué de 1,8% en données organiques, alors que les analystes sondés par la société tablaient sur un déclin de 4,7%.

"Ces chiffres sont impressionnats", résument les analystes de Citi.

Ces éléments renforcent "un peu plus encore notre confiance dans notre modèle", a ajouté Arthur Sadoun, alors que Publicis a indiqué tabler sur une croissance organique de son revenu net comprise entre 8% et 10% au deuxième trimestre.

Confirmation des objectifs pour 2021

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Publicis a confirmé viser une progression pouvant aller jusqu'à 50 points de base de son taux de marge opérationnelle. "Le taux de marge opérationnelle du premier semestre de cette année devrait être un peu meilleur que celui du premier semestre de l'an passé, qui était de 13%, mais inférieur à celui du premier semestre de 2019, qui était de 14,1%", a précisé Michel-Alain Proch, le directeur financier de Publicis.

Le groupe a également confirmé prévoir un flux de trésorerie disponible, avant variation du besoin en fonds de roulement d'environ 1,2 milliard d'euros cette année et ainsi accélérer son désendettement. Sa dette financière ressortait à 1,87 milliard d'euros au 31 mars 2021, contre 833 millions d'euros au 31 décembre 2020 et 4,09 milliards d'euros au 31 mars 2020, reflétant la saisonnalité de l'activité.

L'endettement net moyen de Publicis s'est élevé à 1,5 milliard d'euros au premier trimestre de cette année, contre 3,5 milliards d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

