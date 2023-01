Publicis : initiative contre la stigmatisation du cancer

A l'occasion du Forum économique mondial de Davos, Publicis Groupe annonce le lancement par sa Fondation Publicis de la première coalition mondiale d'entreprises visant à éliminer la stigmatisation du cancer sur le lieu de travail.



Dans ce cadre, le groupe de communication s'engage à garantir l'emploi et le salaire de chaque employé touché par la maladie pendant au moins un an ainsi qu'à leur offrir un programme d'accompagnement personnel et professionnel, ainsi qu'aux salariés aidants.



Le programme sera soutenu par une campagne de communication montrant les souffrances des patients atteints de cancer lorsqu'ils cachent leur état de santé à leurs collègues, campagne qui sera lancée lors de la journée mondiale de lutte contre le cancer, le 4 février.



