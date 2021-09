Publicis : lancement d'un programme de rachats d'action

Publicis Groupe annonce la mise en place d'un programme portant sur l'achat de 2,5 millions d'actions, soit environ 1% de son capital social au 31 août, programme pour lequel il a confié un mandat à un prestataire de services d'investissement.



Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de la 20ème résolution de l'AG du 26 mai dernier, a pour objectif de satisfaire aux obligations liées aux plans actuels d'actions gratuites au bénéfice des employés et qui seront livrés en 2022, 2023, 2024 et 2025.



Ce programme débutera ce 27 septembre et prendra fin le 15 décembre. Au cours actuel, ces actions représentent une valeur de l'ordre de 143 millions d'euros qui seront financés par les disponibilités du groupe de communication.



