Publicis limite la casse en 2020 et veut remonter son dividende

Paris (awp/afp) - Sauvé par ses investissements technologiques: le géant français de la publicité Publicis a publié mercredi un résultat net en baisse de 31,5%, mais des recettes quasi stables. Le groupe va saisir l'occasion pour remonter son dividende qui avait été réduit pendant la crise sanitaire.

L'entreprise, qui se targue de n'avoir demandé "aucune aide" à l'Etat en France (prêt garanti ou chômage partiel), souhaite rembourser la totalité des baisses de salaires consenties volontairement par 6000 cadres dans le monde. Elle annonce également qu'elle proposera à ses actionnaires un retour du dividende à 2 euros par action, alors qu'il avait été divisé par deux à 1,15 euro en 2020.

Sur l'année écoulée, le bénéfice net du groupe s'est inscrit à 576 millions d'euros, affecté par les coûts d'intégration de sa filiale technologique Epsilon, spécialisée dans la personnalisation de la publicité. En retour, celle-ci lui a permis d'afficher un retour à la croissance au quatrième trimestre aux Etats-Unis.

"Ces résultats reflètent notre capacité à capturer l'évolution des investissements de nos clients", vers les canaux numériques et le commerce en ligne notamment, "qui s'est encore accélérée cette année", s'est félicité le président du directoire, Arthur Sadoun, cité dans un communiqué. Le chiffre d'affaires du groupe s'inscrit à 10,8 milliards d'euros en baisse de 1,9%, et de seulement 0,9% pour le revenu net, qui exclut les coûts refacturables aux clients et sert d'indicateur privilégié à l'entreprise.

Lors d'un point presse, Arthur Sadoun s'est félicité de la réalisation du plan de réductions des coûts à hauteur de 467 millions d'euros. Le dirigeant souhaite "repartir à l'attaque" en 2021 en reprenant notamment les embauches, tout en restant "prudent" sur les évolutions de la pandémie de Covid-19.

Le premier trimestre sera "négatif" par rapport "au très bon début l'année dernière", mais le retour à la croissance est prévu à partir du deuxième trimestre 2021, a-t-il assuré.

afp/vj