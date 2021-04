Publicis : croissance organique de 2,8% au 1er trimestre

Publicis Groupe affiche un revenu net pour le premier trimestre 2021 de 2,39 milliards d'euros, en baisse de 3,6% en données publiées, mais en croissance organique de 2,8%, performance portée notamment par les activités aux Etats-Unis.



Concernant le deuxième trimestre, il estime pouvoir recouvrer entre 60 et 80% de la baisse de revenu enregistrée un an auparavant, ce qui implique une croissance organique entre 8 et 10%, si les conditions sanitaires ne se détériorent pas davantage.



Pour l'ensemble de l'année 2021, le groupe de communication confirme une amélioration de son taux de marge opérationnelle jusqu'à 50 points de base, ainsi qu'un free cash-flow avant variation du BFR qui devrait être d'environ 1,2 milliard.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.