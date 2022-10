Publicis : nouveau relèvement des objectifs annuels

Publicis indique relever, pour la deuxième fois, ses objectifs pour 2022, visant désormais une croissance organique d'environ 8,5%, un taux de marge opérationnelle proche de 18% et un free cash-flow proche de 1,6 milliard d'euros.



Sur son troisième trimestre, le groupe de communication affiche un revenu net de 3,24 milliards d'euros, en croissance de 23,5% en données publiées, dont une croissance organique à deux chiffres (+10,3%) pour le troisième trimestre consécutif.



Publicis met en avant une forte contribution de Publicis Sapient (+18,1%) et d'Epsilon (+13,9%), ainsi qu'une 'poursuite de la dynamique des gains de budgets, renforçant la position de leadership en new business'.



