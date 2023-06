Publicis : offre unifiée de gestion de contenu avec Adobe

Publicis a annoncé jeudi le lancement de 'PX', une plateforme personnalisée et multicanale de gestion du contenu, basée sur son partenariat avec le concepteur de logiciels américain Adobe.



Dans un communiqué, le groupe de communication explique avoir voulu mettre en oeuvre une offre unifiée, là où les solutions actuelles se dispersent souvent entre différentes technologies et sources de production.



L'offre - basée sur les outils de chaîne logistique du contenu d'Adobe - doit permettre aux spécialistes du marketing 'de créer, d'orchestrer, de personnaliser et d'optimiser la création, la livraison et le suivi de performances des contenus sur toute la chaîne de valeur'.



Publicis indique qu'il compte y ajouter les technologies d'IA générative d'Adobe afin de proposer, entre autres, des services de traduction et de voix off.



D'après le groupe, les besoins en contenus ont plus que doublé au cours des deux dernières années et pourraient encore être multipliés par cinq à vingt dans les deux années à venir.



