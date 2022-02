Publicis, plus forte hausse du SBF120 à la clôture du vendredi 4 février 2022

Publicis (+3,77% à 63,94 euros)

Le géant de la publicité a signé sa quatrième séance consécutive de hausse. Il a dévoilé hier un chiffre d'affaires solide et des prévisions prometteuses. Ce matin, Credit Suisse a donc relevé son objectif de cours sur le titre de 65 à 70 euros, avec une opinion maintenue à Neutre, dans le sillage de la bonne performance annuelle du groupe de communication. La banque a également revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires de l'exercice 2022 de 3%, le résultat opérationnel de 2% et le BPA ajusté de 5%, à 5,57 euros. De plus, Citigroup aurait relevé son objectif de cours à 80 euros contre 70 euros. Enfin, selon une source de marché, Oddo BHF a relevé son objectif de cours de 70,5 à 72 euros et réitéré son opinion Surpeformance.