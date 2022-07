Publicis relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison d'un semestre "record".

Le groupe français prévoit désormais une croissance organique de 6% à 7% pour 2022, contre 4% à 5% précédemment, et un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5% et 18%, contre environ 17,5%.

Arthur Sadoun, patron de Publicis Groupe, a déclaré dans une déclaration de résultats que le premier semestre était arrivé "à un niveau record", la firme ayant enregistré une croissance organique de 10,4%, contre 8% dans un consensus établi par la société.

Il a souligné une solide performance dans toutes les régions, notamment parce que les ventes en Amérique du Nord, le plus grand marché de Publicis, ont profité du taux de change entre le dollar américain et l'euro au deuxième trimestre.

Interrogé sur l'incertitude générale concernant l'industrie, M. Sadoun a observé que le marché n'a peut-être pas assimilé le modèle d'entreprise de Publicis, qui lui confère une plus grande résilience face aux crises.

Les analystes "n'ont pas compris que nous sommes passés d'un partenaire de communication, qui était peut-être plus dépendant des fluctuations du marché des médias, à un partenaire de transformation."

La pandémie de coronavirus ayant accéléré un mouvement mondial d'abandon de la publicité traditionnelle, la firme s'est appuyée sur ses activités numériques et axées sur les données, Sapient et Epsilon, qui ont connu une croissance respective de 19,1 % et 13,7 % au cours du trimestre.

"En fait, (les) 6 % à 7 % (guidance) signifient que nous ferons entre 2 % et 4 % au second semestre - aujourd'hui, nous voyons 4 %", a déclaré M. Sadoun aux journalistes lors d'un appel.

"Le problème (...) est que nous ne savons pas ce qui va se passer d'un point de vue macro, donc si les choses se compliquent, nous avons anticipé dans la guidance que nous donnons les difficultés."

Siège des agences de publicité Leo Burnett et Saatchi & Saatchi, Publicis a également dépassé les estimations pour son taux de marge opérationnelle, qui a atteint 17,3% au cours des six premiers mois de l'année, contre 16,2% dans le consensus.