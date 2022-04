Publicis : remporte l'activité média de PepsiCo en Chine

Publicis Groupe a été nommé agence média de PepsiCo, l'un des leaders mondiaux de l'alimentation et des boissons, à l'issue d'un appel d'offres.



Publicis Groupe a créé PLUS+ by Publicis, une solution commerciale dédiée dirigée par Zenith, inspirée par les aspirations de PepsiCo. Il s'agit d'une unité commerciale dédiée qui crée un écosystème de médias, de créativité et de technologie pour un impact positif sur les résultats commerciaux.



Publicis aura à charge de planifier l'achat de médias intégrés pour les marques de boissons et d'aliments de PepsiCo en Chine continentale, notamment Pepsi, Mirinda, 7Up, Gatorade, Bubly, Lay's, Quaker, Doritos et Cheetos.



'Nous sommes honorés d'être nommés agence média de PepsiCo en Chine ', déclare Jane Lin-Baden, Managing Partner APAC & CEO North Asia de Publicis Groupe. 'C'est une opportunité incroyable de travailler avec certaines des marques les plus emblématiques du secteur.'





