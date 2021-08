Publicis : remporte le budget média de Walmart

Walmart a annoncé dans la soirée d'hier avoir confié à Publicis un contrat portant sur la planification et l'achat de ses espaces médias aux Etats-Unis.



Le contrat avec le géant américain de la distribution, dont les termes financiers n'ont pas été révélés, va porter sur la stratégie médias, le planning stratégique, l'achat d'espaces et les partenariats.



Dans un communiqué, Walmart souligne que Publicis a été choisi au terme d'un processus rigoureux d'évaluation visant à sélectionner son agence attitrée pour les achats médias.



Le groupe français va remplacer Haworth, une agence de Minneapolis avec laquelle Walmart collaborait depuis cinq ans.



Ce changement intervient alors que le distributeur américain cherche à renforcer sa stratégie multi-canal et à inventer ce que qui constituera selon lui 'la prochaine génération du commerce de détail'.



Après cette annonce, l'action Publicis progressait de 0,5% vendredi matin à la Bourse de Paris, surperformance un marché parisien en hausse d'environ 0,2%.



