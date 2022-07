Publicis : révision en hausse des prévisions annuelles

Publicis Groupe indique réviser à la hausse ses prévisions pour 2022, avec une croissance organique attendue entre +6 et +7%, un taux de marge opérationnelle entre 17,5 et 18%, et un free cash-flow (FCF) d'au moins 1,5 milliard d'euros.



Sur les six premiers mois de l'année, le groupe de communication a vu son BNPA courant augmenter de 29% à 2,88 euros et son FCF croitre de 17% à 708 millions, pour un taux de marge opérationnelle en amélioration de 80 points de base à 17,3%.



A 5,87 milliards d'euros, son revenu net a progressé de 19,1%, dont une croissance organique de 10,4%, Publicis ayant 'bénéficié de la montée en puissance des gains de new business après une année record en 2021'.



